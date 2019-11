EDC célèbre ses 75 ans en se hissant au palmarès des 100 meilleurs employeurs





Des employés animés par la passion et de solides valeurs : l'atout le plus précieux d'EDC

OTTAWA, le 22 nov. 2019 /CNW/ - Exportation et développement Canada (EDC) est honorée de figurer parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada pour une quatrième année consécutive et pour la 13e fois depuis 2002.

Depuis 1944, l'organisme de crédit à l'exportation du Canada a le mandat d'aider les entreprises canadiennes à percer, croître et réussir à l'étranger. Maintenant qu'elle a franchi le cap des 75 ans d'existence, EDC est de plus en plus reconnue - notamment grâce à sa nomination à ce palmarès national - comme une organisation favorisant l'épanouissement de ses employés, et dont l'effectif se démarque par sa diversité et sa passion.

« Les employés sont l'atout le plus précieux de toute grande société, et EDC ne fait pas exception à la règle », a déclaré Mairead Lavery. « Ils aident nos clients, des exportateurs canadiens évoluant dans des secteurs exigeants et dynamiques, à rayonner aux quatre coins du globe. C'est pourquoi il est primordial que notre milieu de travail valorise une culture organisationnelle propice à l'épanouissement et à l'excellence. C'est ce qui permet à nos employés de donner le meilleur d'eux-mêmes aux clients. »

En reconnaissant EDC parmi les meilleurs employeurs du Canada, MediaCorp prend en compte les initiatives visant à promouvoir la santé, les communications avec les employés, ainsi que le programme des avantages financiers offerts aux employés et à leurs proches. La soumission gagnante d'EDC se fonde aussi sur d'autres éléments comme l'aménagement d'une culture qui non seulement fait une place à l'investissement dans la collectivité, mais qui appuie activement ce volet. Ainsi, la Société incite ses employés à faire du bénévolat auprès d'organismes dans le cadre de programmes uniques, notamment son partenariat avec CARE Canada, la Journée d'investissement dans la collectivité d'EDC ou le Programme des dons de bienfaisance liés au bénévolat des employés.

Par ailleurs, EDC offre aux employés de son siège social à Ottawa l'accès à son centre de conditionnement physique et aux services d'entraîneurs, et organise des séances de méditation hebdomadaires. Pour leur part, les employés en poste dans les bureaux régionaux et les représentations à l'étranger peuvent se prévaloir d'un compte crédit de vie active. Fait à noter, le toit du siège social abrite un potager où poussent fines herbes et légumes. EDC appuie le choix de saines habitudes favorisant la santé physique et mentale.

« EDC valorise la diversité et l'inclusion, et est déterminée à offrir à ses employés un milieu de travail respectueux et axé sur la collaboration, le tout en facilitant la conciliation travail-vie personnelle », a rappelé Kathy Mulzer, directrice de groupe, Bien-être et Relations avec les employés. « Nos employés sont vraiment passionnés par leur travail. À l'image des exportateurs canadiens, nous ne cessons de grandir et d'évoluer. Cette distinction souligne notre engagement à améliorer les conditions de travail des employés afin qu'ils puissent se consacrer à une tâche essentielle : aider les exportateurs canadiens à se lancer à l'international. »

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l'étranger. En tant qu'experts du risque international, nous leur offrons les outils dont elles ont besoin - savoir commercial, solutions de financement et d'assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations - pour prospérer en toute confiance. Dans la conduite de ses affaires, EDC souscrit aux principes de la durabilité et de la responsabilité des entreprises.

Pour savoir comment nous pouvons aider votre entreprise, appelez le 1-888-434-8508 ou rendez-vous au www.edc.ca.

