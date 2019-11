GSK parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada





MISSISSAUGA, ON, le 22 nov. 2019 /CNW/ - GSK est fière de faire partie des 100 meilleurs employeurs du Canada. Cette récompense prestigieuse souligne la culture de GSK enracinée dans ses valeurs, ainsi que l'engagement ferme de l'entreprise envers la création d'un environnement dans lequel les employés puissent être véritablement eux-mêmes, où ils se sentent bien et où ils évoluent jour après jour.

GSK est une société multinationale de soins de santé novateurs vouée à la recherche, au développement et à la fabrication de produits pharmaceutiques, de vaccins et de produits de soins de santé aux consommateurs. Au Canada, GSK emploie plus de 2000 personnes à temps plein. Ce sont les valeurs et les attentes de l'entreprise qui en définissent la culture, permettant à ses employés de travailler de concert afin d'offrir des produits extraordinaires aux patients et aux consommateurs. C'est cette culture qui fait de GSK un formidable lieu de travail.

« Faire partie des 100 meilleurs employeurs du Canada est un accomplissement dont nous sommes extrêmement fiers. Cela témoigne avec force de l'engagement de l'entreprise d'être un employeur moderne capable de créer un environnement de travail stimulant, déclare Yoo-Seok Hong, président, GSK Pharma Canada. GSK est une entreprise de soins de santé qui se soucie non seulement de la santé et du bien-être des patients et des consommateurs, mais aussi de ses employés. »

Parmi les avantages préférés des employés de GSK, on compte la souplesse des horaires de travail, la présence d'un gym gratuit sur le lieu de travail ou une subvention pour l'entraînement physique, des repas subventionnés à la cafétéria du bureau, des programmes d'aide aux employés, l'accès à des soins de santé virtuels, l'engagement communautaire ainsi que diverses occasions de formation et de perfectionnement.

« Le perfectionnement constitue la priorité de GSK. Concrètement, nos employés de tout le Canada en bénéficient au travers du soin que nous apportons à la formation de gestionnaires d'exception et à la mise en place d'activités d'apprentissage et de perfectionnement, explique Nicole Stuart, chef nationale des ressources humaines de GSK. Nous offrons un grand nombre d'occasions de perfectionnement à nos employés, et pas uniquement dans le cadre de programmes standards de formation et de perfectionnement. GSK soutient des missions locales ou à l'étranger d'organismes sans but lucratif fondées sur des compétences et offre des activités clé en main comme des échanges de talents entre les unités commerciales et la publication à l'interne des occasions de perfectionnement, ce qui donne aux employés la chance de progresser plus qu'ils n'auraient pu le faire autrement. »

Les 100 meilleurs employeurs du Canada (Canada's Top 100 Employers) est une compétition annuelle visant à reconnaître les meilleurs employeurs de pointe de tout le pays qui offrent des lieux de travail exceptionnels à leurs employés. Les employeurs sont évalués selon huit critères : lieu de travail physique; atmosphère de travail et activités sociales; avantages financiers, en matière de santé et pour la famille; congés; communications avec les employés; gestion du rendement; formation et perfectionnement des aptitudes; engagement communautaire. Les employeurs sont comparés à d'autres entreprises de leur domaine afin de déterminer lequel offre les programmes les plus novateurs et avant-gardistes. La liste complète des 100 meilleurs employeurs du Canada pour 2020 a été publiée dans le numéro hors-série du Globe and Mail du 22 novembre. On la trouve également sur le site Web de la compétition, au www.canadastop100.com.

En plus de figurer parmi les 100 meilleurs employeurs du Canada, GSK est fière d'avoir obtenu une médaille d'argent pour la deuxième année consécutive dans la catégorie bien-être des employeurs les plus sûrs du Canada (Canada's Safest Employers), dont les lauréats ont été dévoilés en octobre 2019. Un peu plus tôt cette année, GSK a également obtenu le titre d'employeur le plus attractif (Canada's Most Attractive Employers) pour les étudiants dans les catégories santé/médecine et sciences de la vie.

À propos de GSK

GSK est une entreprise du secteur des sciences de la vie d'envergure mondiale qui a pour mission d'améliorer la qualité de vie en aidant les gens à être plus actifs, à se sentir mieux et à vivre plus longtemps. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.ca.gsk.com.

