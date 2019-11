Le CP élargit sa portée grâce à un nouveau terminal de transport et de distribution de marchandises plurisectoriel à Montréal, exploité par le Groupe TYT





CALGARY, le 22 nov. 2019 /CNW/ - Le Canadien Pacifique (TSX : CP) (NYSE : CP) tire profit de ses terrains d'exception existants et avantageusement situés de la gare de triage Côte-Saint-Luc à Montréal en y construisant un nouveau terminal de transbordement de marchandises plurisectoriel qui assurera des services de transport et de distribution.

En étroite collaboration avec le Groupe TYT, une société de transport de marchandises québécoise bien établie, le terminal de transbordement offrira des services de transbordement de marchandises plurisectoriel et de solutions logistiques fiables aux clients des grands centres urbains de la côte est, permettant ainsi au CP d'atteindre des marchés qui ne sont pas directement desservis par le chemin de fer.

John Brooks, vice-président exécutif et chef du marketing du CP affirme : « Nous continuons de tirer profit de nos terrains stratégiques et d'investir dans le transbordement dans tout le réseau pour créer des liaisons, améliorer le service et offrir à nos clients de nouveaux utilisateurs finaux. Avec un instrument clé de la chaîne d'approvisionnement comme le Groupe TYT, ce projet solidifie nos racines dans l'agglomération de Montréal en augmentant notre capacité et nos moyens d'offrir à nos clients des solutions au-delà du rail, par des services de camionnage et de transbordement. »

Le Canadien Pacifique entend construire le terminal en plusieurs étapes et confier les rênes de l'exploitation à TYT. La première étape sera celle de la construction, par le CP, d'une nouvelle installation desservie par rail de 118 000 pieds carrés qui contribuera à la réception, au déchargement, au transport et à la livraison des marchandises transportées par rail. L'achèvement de la phase 1 est actuellement prévu pour juin 2020. L'installation est entourée de plus de 4000 pieds de voies déjà en place et adjacentes. Son emplacement est donc idéal pour les activités de transbordement à l'intérieur et à l'extérieur nécessaires pour servir les clients du CP. À l'intérieur, il y a suffisamment de voies pour recevoir plus de 18 wagons, protégeant ainsi les produits des clients des éléments climatiques saisonniers. Toutes les infrastructures de l'installation pourront être agrandies pour répondre à une croissance future.

Le CP étudie d'autres projets pour le reste de sa gare de triage de Côte-Saint-Luc. Avec la facilité d'accès aux autoroutes 20, 13, 40 et 520 et la proximité du port de Montréal, la gare de triage et le terminal ne peuvent être mieux situés pour réaliser des gains d'efficacité dans la chaîne d'approvisionnement tant pour le CP que pour ses clients en favorisant un service plus rapide, plus souple et plus fiable.

Patrick Turcotte, président et chef de la direction du Groupe TYT commente : « Le Groupe TYT est fier de collaborer avec le CP pour monter ce projet exceptionnel à Montréal. Grâce à la situation stratégique de ce terminal de transbordement de marchandises plurisectoriel dans la gare de triage de Côte-Saint-Luc, les clients profiteront de plus d'options et d'un service global plus cohérent. Notre entente avec le CP est fondée sur le service, la fiabilité et la confiance. Nous avons hâte de travailler ensemble pour offrir une valeur à long terme à nos clients. »

Note sur les énoncés prévisionnels

Ce communiqué de presse contient certains renseignements de nature prospective et certains énoncés prévisionnels (collectivement, « énoncé prévisionnel ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Un énoncé prévisionnel peut comporter, sans s'y limiter, des déclarations sur des attentes, des croyances, des projets, des buts, des objectifs des hypothèses et des énoncés au sujet d'événements futurs, de conditions et de résultats d'activités ou de performance possibles. Un énoncé prévisionnel peut contenir des énoncés utilisant des termes ou des en-têtes comme « attentes financières », « principales hypothèses », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « prévoir », « vont », « perspectives », « devraient » ou autres mots similaires qui suggèrent des résultats futurs. Ce communiqué de presse contient des énoncés prévisionnels qui concernent, entre autres, le succès de nos activités commerciales, de nos opérations, de nos priorités et plans, et de notre rendement financier et opérationnel, incluant en vertu de notre capacité à prospérer, notre unité d'exploitation de transbordement.

Les énoncés prévisionnels contenus dans ce communiqué de presse sont fondés sur nos attentes, évaluations, prévisions et hypothèses actuelles en vertu de l'expérience du CP et de sa vision des tendances historiques et comprennent, entre autres, des attentes, évaluations, prévisions et hypothèses afférentes à ce qui suit : cours des devises étrangères, taux d'imposition effectif, ventes immobilières et revenu de pension; croissance économique nord-américaine et mondiale; croissance de la demande en marchandises; production industrielle et agricole durable; prix des marchandises et taux d'intérêt; performance de nos actifs et équipement; suffisance de notre budget de dépenses en capital dans l'exécution de notre plan d'affaires; notre habileté à terminer nos projets d'investissement et de maintenance, y compris l'achèvement du projet de terminal de transbordement dans les délais prévus; lois, réglementation et politiques gouvernementales applicables; disponibilité et coût de main-d'oeuvre, services et infrastructure; demande du marché pour les services du CP; notre habileté à maintenir nos relations avec des tiers essentiels; satisfaction des tiers de leurs obligations envers le CP. Le CP croit que les attentes, évaluations, prévisions et hypothèses avancées dans les énoncés prévisionnels des présentes sont raisonnables en date d'aujourd'hui; toutefois, rien ne garantit qu'elles s'avéreront exactes.

Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prévisionnels, puisque les résultats réels pourraient être très différents des prévisions. En raison de leur nature, les énoncés prévisionnels fournis par le CP sont fondés sur des risques et éléments incertains inhérents susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les énoncés prévisionnels, dont entre autres, les facteurs suivants : changements des stratégies d'entreprise; conditions de crédit et conjoncture économique et commerciale en Amérique du Nord et dans le monde en général; risques associés à la production agricole (p. ex. conditions météorologiques et populations d'insectes); disponibilité et prix des produits énergétiques; effets des pressions concurrentielles et du resserrement des prix; capacité de l'industrie; revirements dans la demande du marché; fluctuations des prix des marchandises; incertitudes quant à la planification et aux volumes des marchandises transportées par le CP; inflation; instabilité géopolitique; modifications aux lois, à la réglementation et aux politiques gouvernementales, y compris la réglementation des tarifs; changements fiscaux et de taux d'imposition; hausse possible des coûts de maintenance et d'exploitation; fluctuations des prix du carburant; issue incertaine des enquêtes, poursuites ou autres types de réclamations et de litiges; conflits de travail; risques et responsabilités associés aux déraillements; transport de matières dangereuses; délai d'achèvement de projets d'investissement et de travaux de maintenance; fluctuation des taux d'intérêt et de la monnaie; effets des changements des conditions du marché et des taux d'escompte sur la situation financière des régimes de retraite et des investissements; restrictions commerciales ou autres changements aux ententes commerciales internationales; événements divers susceptibles de perturber l'exploitation, comme du temps violent (sécheresse, inondations, avalanches et séismes); menaces à la cybersécurité et façon dont les pouvoirs publics y réagissent; changements technologiques. La liste de facteurs mentionnés ci-dessus n'est pas exhaustive. Tous les facteurs pertinents sont décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CP auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. Il y a lieu de se reporter aux « Facteurs de risque » et à l'« Analyse de la direction de la situation financière et des résultats d'exploitation - énoncés prévisionnels » des rapports annuels et intermédiaires du CP sur les formulaires 10-K et 10-Q.

Les énoncés prévisionnels contenus dans ce communiqué de presse sont produits en date d'aujourd'hui. Le CP ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à réviser d'une autre façon les énoncés prévisionnels ou les hypothèses et les risques qui précèdent ayant une incidence sur lesdits énoncés prévisionnels, que ce soit à la suite de données nouvelles, d'événements futurs ou d'autres éléments, sauf s'il y est tenu par la loi.

Le Canadien Pacifique

Le Canadien Pacifique est un réseau ferroviaire transcontinental au Canada et aux États-Unis qui compte des liaisons directes avec des ports importants sur les côtes ouest et est. Le CP fournit à ses clients en Amérique du Nord un service ferroviaire concurrentiel avec un accès aux principaux marchés du monde. Le CP croît avec ses clients, offrant un éventail de services de transport de marchandises et de solutions logistiques et une expertise en chaîne d'approvisionnement. Consultez le site cpr.ca pour connaître les avantages des expéditions par le CP. CP-IR

SOURCE Canadien Pacifique

Communiqué envoyé le 22 novembre 2019 à 08:30 et diffusé par :