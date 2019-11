Rick et Morty viennent schwifter dans le jeu à succès de Zynga, Merge Dragons!





Zynga Inc. (Nasdaq : ZNGA), l'un des leaders mondiaux du divertissement interactif, a annoncé aujourd'hui la signature avec Adult Swim d'un contrat de licence d'utilisation qui va plonger les personnages de la série TV primée aux Emmy Awards, Rick et Morty, dans le jeu Merge Dragons! de Gram Games. Rick et Morty débarquent dans le jeu de casse-tête et d'aventure lors d'un événement spécial en direct qui aura lieu le 22 novembre 2019. Préparez-vous à massacrer des dragons, les gars !

Cette collaboration plonge Rick et Morty dans des événements spéciaux Merge Dragons! qui récompensent les joueurs quand ceux-ci réparent les domaines et collectionnent des points. Dans le scénario, Rick et Morty jouent à Merge Dragons! et s'immiscent dans le jeu pour récupérer la Pierre de Jugement (Stone of Reckoning), un objet puissant qui ouvre des portails vers des mondes interdits. Cet acte plonge les deux protagonistes dans Dragonia, le royaume de Merge Dragons!, où les fans peuvent s'attendre à beaucoup de chaos super-scientifique.

«?Nous adorons l'extravagante idée que Rick et Morty se joignent à nous dans l'univers de Dragonia compte tenu de leur programme chargé et intergalactique », a déclaré Bernard Kim, président des éditions chez Zynga. « En tant que super fans de la série, nous sommes honorés de les voir interagir avec nos joueurs d'une manière qui plaira aussi bien aux fans de la série, qu'à ceux de Merge Dragons!. Qui ne souhaite pas voir évoluer le Dragon Rick ? »

Merge Dragons! est disponible gratuitement au téléchargement dans l'App Store pour iPhone et iPad, ainsi que sur Google Play. Pour en savoir plus sur Merge Dragons!, consultez les chaînes communautaires du jeu sur Twitter, Facebook, Instagram, et YouTube.

À propos de Zynga Inc.

Zynga est un leader mondial du divertissement interactif dont la mission est de connecter le monde au moyen des jeux. À ce jour, plus d'un milliard de personnes ont joué aux franchises de Zynga, parmi lesquelles figurent CSR Racingtm, Empires & Puzzlestm, Merge Dragons!tm, Words With Friendstm et Zynga Pokertm. Les jeux de Zynga sont disponibles dans plus de 150 pays et peuvent être utilisés sur les plateformes sociales et les appareils mobiles du monde entier. Fondée en 2007, la société a son siège à San Francisco et des studios aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Inde, en Turquie et en Finlande. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zynga.com, ou suivez Zynga sur Twitter et Facebook.

À propos de Gram Games

Gram Games est un studio de développement de jeux mobiles, dont la mission est d'offrir des jeux sociaux de haute qualité, qui créent des liens réels à travers le jeu. Fondé en 2012 et récemment racheté par Zynga en 2018, Gram Games a mis sur pied une équipe de professionnels du secteur, qui se consacre à la création de jeux captivants pour plateformes mobiles, dans ses studios de Londres et d'Istanbul (notamment Merge Dragons! et 1010!). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gram.gs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

