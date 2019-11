Santen reçoit une recommandation de remboursement du CCEM de l'ACMTS pour VerkaziaMC (cyclosporine à 0,1 %) en gouttes ophtalmiques





TORONTO, le 22 nov. 2019 /CNW/ - Santen Canada Inc., filiale de Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (TSE : 4536, « Santen »), société internationale oeuvrant exclusivement dans le domaine de l'ophtalmologie, a annoncé que le Comité canadien d'expertise sur les médicaments (CCEM) de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé (ACMTS) a publié une recommandation de remboursement visant VerkaziaMC (cyclosporine à 0,1 %) en gouttes ophtalmiques. Cette recommandation de remboursement est un important pas en avant vers l'accès des patients à cette nouvelle préparation de cyclosporine en gouttes ophtalmiques au Canada. Les gouvernements provinciaux sont les décideurs ultimes en matière de remboursement public.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de l'ACMTS : Recommandation du CCEM et rapports d'évaluation de l'ACMTS.

La kératoconjonctivite vernale (KCV) est une maladie oculaire allergique rare et potentiellement débilitante1.

Elle se caractérise par une inflammation allergique de la surface oculaire, avec des manifestations cliniques qui touchent la conjonctive tarsienne (palpébrale), voire la conjonctive bulbaire, et peuvent connaître une évolution saisonnière. Ces manifestations peuvent également être chroniques et atteindre un stade aigu en s'aggravant2. Les principaux signes et symptômes de la KCV sont la photophobie, l'hyperhémie de la conjonctive, les démangeaisons, l'écoulement de mucus filamenteux, les papilles géantes sur la conjonctive tarsienne supérieure, les papilles et infiltrats gélatineux sur le limbe avec des nodules blanc-jaune (nodules de Horner-Trantas), la kératite ponctuée superficielle et les ulcères cornéens en forme de bouclier2-4.

À propos de VerkaziaMC

VerkaziaMC (cyclosporine en émulsion ophtalmique topique à 0,1 %) est indiqué pour le traitement de la KCV grave chez les enfants âgés de 4 ans et plus, jusqu'à l'adolescence. La fréquence de traitement recommandée par Santé Canada est de quatre administrations quotidiennes.

À propos de Santen

En tant qu'entreprise spécialisée en ophtalmologie, Santen effectue de la recherche et du développement. Elle met en marché et vend également des produits pharmaceutiques, des produits en vente libre et des appareils médicaux. Leader du marché pour les produits pharmaceutiques ophtalmiques sur ordonnance au Japon, Santen contribue désormais aux soins de patients dans plus de 60 pays. Grâce à ses connaissances scientifiques et ses compétences organisationnelles accumulées pendant près de 130 ans, l'entreprise fournit des produits et des services qui améliorent le bien-être des patients et de leurs proches, ainsi que celui de la société, par voie de conséquence. Pour en savoir plus, visitez le site Web de Santen (www.santen.com).

Énoncés prospectifs de Santen

L'information contenue dans le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. La réalisation des prévisions dépend de risques et d'incertitudes issus de diverses sources. Par conséquent, veuillez noter que les résultats réels peuvent s'éloigner sensiblement des prévisions. La performance de l'entreprise et sa situation financière sont sujettes aux effets des changements de réglementation apportés par les gouvernements du Japon et d'autres pays relativement à l'assurance maladie et au prix des médicaments, entre autres systèmes, ainsi qu'aux fluctuations des variables du marché, telles que les taux d'intérêt et les taux de change.

