Juste à temps pour la saison des Fêtes. Staples/Bureau en Gros lance la livraison le jour même à l'échelle nationale avec Instacart





Des centaines de nouveaux produits incroyables, des options de livraison inégalées

et des heures d'ouverture prolongées des succursales sont les éléments qui font partie des plans des Fêtes Staples/Bureau en Gros

Staples Canada /Bureau en Gros offre maintenant des options de livraison inégalées pour cette saison des Fêtes. C'est le seul commerce au détail canadien qui propose l'option de livraison le jour même en deux heures (avec Instacart), d'achat en ligne et de ramassage en magasin en 2 heures et de livraison gratuite le lendemain à 85 % des Canadiens.





Des centaines de fabuleux cadeaux uniques, les meilleures marques de technologie, des gammes de produits exclusives comprenant General Supply Goods + Co et gry mattr par Joe Mimran . Trouvez l'inspiration pour les Fêtes à notre Centre de cadeaux en ligne à bureauengros.com/fetes ou en magasin.





Des cadeaux personnalisés grâce à notre Centre de solutions, pour inspirer les bons souvenirs pendant cette période des Fêtes tels que les impressions sur toile, les casse-têtes, les couvertures molletonnées, les calendriers et bien plus encore.

RICHMOND HILL, ON, le 22 nov. 2019 /CNW/ - Avec la période des Fêtes qui bat son plein, Staples Canada/Bureau en Gros élimine le stress inhérent à la recherche de cadeaux des Canadiens grâce aux conseils d'experts, aux heures d'ouverture prolongées des succursales, aux centaines de nouveaux produits exclusifs, aux services de livraison à la pointe de l'industrie, aux guides-cadeaux bien pensés et au partenariat élargi avec Instacart pour offrir la livraison le jour même dans les succursales à travers tout le pays.

Après un projet pilote réussi dans la grande région métropolitaine de Toronto, Staples Canada/Bureau en Gros a lancé la livraison le jour même avec Instacart dans toutes les provinces où l'application est offerte. Staples Canada/Bureau en Gros est le premier partenaire d'Instacart pour les fournitures de bureau et les produits de technologie.

Les clients de Staples Canada/Bureau en Gros peuvent ainsi recevoir leurs produits de travail et d'apprentissage et leurs cadeaux des Fêtes en aussi peu qu'une heure en passant leur commande sur l'application Instacart ou à instacart.ca. Des milliers de produits sont offerts sur Instacart. L'expansion du programme couvre tous les endroits au Canada où Instacart offre actuellement ses services.

« Nous voulons aider nos clients à réduire le stress de la saison des Fêtes et nous le faisons en nous assurant que leurs cadeaux arrivent rapidement et à temps, » explique David Boone, président-directeur général, Bureau en Gros. « C'est très pratique et cela complète notre réseau de livraison et notre expérience de commerce électronique bureauengros.com, qui est déjà très performante. »

La livraison le jour même Instacart rejoint la grande liste d'options de livraison pratiques et rapides de Staples Canada/Bureau en Gros offerte sur bureauengros.com . L'entreprise a une capacité de livraison efficace grâce à sa propre flotte de véhicules et offre la livraison le lendemain à 85 % du marché canadien, ainsi que l'option d'achat en ligne et de ramassage en succursale en deux heures.

« Nous sommes fiers d'élargir notre partenariat avec Staples Canada/Bureau en Gros pour offrir une solution efficace et qui fait gagner du temps aux Canadiens très occupés dans tout le pays », nous dit Chris Rogers, vice-président du commerce de détail chez Instacart. « Des cadeaux des Fêtes aux essentiels de bureau, les clients peuvent maintenant recevoir ce dont ils ont besoin, livré du magasin à leur domicile, en une heure seulement. »

En plus de la commodité de la livraison le jour même, Staples Canada/Bureau en Gros aide ses clients à faciliter leur magasinage des Fêtes avec un ensemble de services étoffés, de produits et d'éléments saisonniers, comprenant :

De nouvelles marques exclusives : Cinq nouvelles marques exclusives et plus de 400 nouveaux produits juste à temps pour la saison des Fêtes, incluant General Supply Goods + Co., une nouvelle collection élégante ancrée dans la nostalgie et le patrimoine canadien.





Centre de cadeaux des Fêtes en ligne : C'est la destination au Canada pour trouver des cadeaux uniques et parfaits. Le Centre des cadeaux en ligne a été créé pour aider les Canadiens à trouver le cadeau inspirant à bureauengros.com/fetes.





La destination pour des cadeaux personnalisés et bien pensés : Visitez le Centre de solutions pour des cadeaux personnalisés et bien pensés pour inspirer les bons souvenirs cette saison, comprenant les impressions sur toile, les casse-têtes, les couvertures molletonnées, les calendriers et plus encore.





Conseils d'experts en magasin et heures d'ouverture prolongées des succursales : Pour aider les Canadiens à profiter d'une saison des Fête sans stress, Staples Canada /Bureau en Gros augmentera le nombre de ses associés dans tout le Canada pour offrir des conseils d'experts, des services technologiques, un service à la clientèle personnalisé et bien plus encore. Les succursales offriront aussi aux clients des heures d'ouverture prolongées pendant la période des Fêtes, là où la loi le permet. Pour les heures d'ouverture des Fêtes des succursales, visitez succursales.bureauengros.com





Destination unique d'envoi et d'expédition : Les clients peuvent visiter l'une des 305 succursales Staples /Bureau en Gros dans le pays, acheter un cadeau pour les Fêtes et l'envoyer ensuite n'importe où au Canada , aux États-Unis et à l'international en utilisant un large éventail de services de livraison avec FedEx, Purolator ou Postes Canada. En plus des services d'expédition, les clients peuvent protéger leurs livraisons et avoir l'esprit tranquille en redirigeant les expéditions FedEx vers une succursale Staples /Bureau en Gros participante pour un ramassage commode, simple et sécuritaire pendant la période des Fêtes toujours très occupée.

Pour plus d'inspiration pour le magasinage des Fêtes, visitez bureauengros.com ou consultez le nouveau blogue du travail et de l'apprentissage ou le nouveau magazine « Sous les projecteurs » de Staples Canada/Bureau en Gros à bureauengros.com/magazinesouslesprojecteurs.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la collectivité, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 305 succursales au pays ou magasinent en ligne sur le site Bureauengros.com. L'entreprise offre trois espaces de travail collaboratif à Toronto, Kelowna et Oakville sous le nom de Studio Staples/Bureau en Gros. Depuis sa transformation en Entreprise du travail et de l'apprentissage, Staples Canada/Bureau en Gros a démontré un engagement renouvelé envers les petites entreprises et les consommateurs, à travers des services élargis qui vont au-delà de l'impression au Centre de solutions, des milliers de nouveaux produits, de services de technologie, d'événements spéciaux et de contenu informatif avec la série de présentations de l'espace sous les projecteurs et le lancement d'un nouveau blogue. En tant que société, Staples/Bureau en Gros est déterminée à aider ses clients à travailler, à apprendre et à évoluer. Visitez le site Bureauengros.com pour en savoir plus, ou suivez @bureauengros sur Facebook et Instagram, @Bureau_enGros sur Twitter, et @bureau-en-gros sur LinkedIn.

