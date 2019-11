Avis aux médias - L'astronaute de l'Agence spatiale canadienne David Saint-Jacques parle de sa mission avec de jeunes Inuits





OTTAWA, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le 22 novembre, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) David Saint-Jacques parlera à 50 étudiants inuits inscrits au programme Nunavut Sivuniksavut.

À cette occasion, il présentera un objet symbolique qu'il a eu avec lui dans l'espace à Natan Obed, président d'Inuit Tapiriit Kanatami, en guise de remerciement pour le travail de l'organisme réalisé pour les Inuits de l'ensemble du Canada et pour inciter plus de jeunes à poursuivre leurs études et leurs rêves.

Les représentants des médias sont invités à assister à la rencontre.

Date : Le 22 novembre 2019



Heure : 12 h 30 (HE)



Quoi : Présentation de l'astronaute de l'ASC David Saint-Jacques



Qui : David Saint-Jacques, astronaute de l'ASC

Natan Obed, président d'Inuit Tapiriit Kanatami

50 étudiants inscrits au programme Nunavut Sivuniksavut



Où : Nunavut Sivuniksavut

450, rue Rideau

Ottawa (Ontario) K1N 5Z4

