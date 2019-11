/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Jean Boulet fera une annonce concernant les services aux citoyens et le réseau de Services Québec/





QUÉBEC, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, invite les représentants des médias à un point de presse au cours duquel il procédera à une annonce concernant les services aux citoyens et le réseau de Services Québec.

Date : 22 novembre 2019



Heure : 10 h



Lieu : Bureau de Services Québec de Louiseville 511, rue Marcel, 2e étage

Louiseville (Québec) J5V 1N1

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

