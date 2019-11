Les chargées et les chargés de cours dans nos universités - Une contribution inestimable





MONTRÉAL, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) souligne le 22 novembre la Journée nationale des chargées et chargés de cours universitaires en lançant la dix-neuvième édition d'une campagne de valorisation amorcée en 2010. Sous le thème J'enseigne à l'université et..., cette campagne souligne la grande diversité des profils des personnes chargées de cours et leur apport inestimable à la formation des étudiantes et des étudiants.

Qu'ils soient chargés de cours, tuteurs en formation à distance, superviseurs de stage, chargés d'enseignement, chargés de formation pratique, chargés de clinique, coach ou accompagnateur musical, leur contribution n'est pas étrangère à la qualité de l'enseignement universitaire. Ils assument plus de 50 % de l'enseignement au premier cycle et de plus en plus aux cycles supérieurs. Les multiples facettes de leur implication sociale sont cependant méconnues, ce à quoi veut remédier cette campagne.

L'expertise et la passion de ces enseignantes et ces enseignants contractuels contrastent avec la précarité de leur statut. «?C'est plutôt révoltant de voir des femmes et des hommes aussi qualifiés et socialement impliqués, être aussi peu reconnus, s'indigne Richard Bousquet, vice-président et responsable du regroupement université de la Fédération. Qu'attend le ministre Jean-François Roberge pour financer la stabilisation de leur emploi???» questionne-t-il.

Pour souligner cette journée, la FNEEQ-CSN lance deux nouvelles capsules vidéos qui illustrent la diversité de ce corps d'emploi. Cette année, Selvin Cortez, chargé de cours en arts et design à l'Université Concordia, et Garrfield Du Couturier-Nichol, chargé de cours en psychologie industrielle à l'Université McGill, ont généreusement accepté de se prêter à l'exercice.

La FNEEQ-CSN regroupe quelque 35?000 membres, notamment, les membres des syndicats dans une douzaine d'institutions universitaires, dont 10 syndicats de chargées et chargés de cours, le Syndicat des tutrices et des tuteurs de la Télé-Université, l'Association des étudiants salariés diplômés de l'Université McGill et les chargées et chargés d'enseignement de l'ÉTS. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative de l'enseignement supérieur au Québec.

