Accenture figure à la liste de 2020 des 100 meilleurs employeurs au Canada pour une neuvième année consécutive





MONTRÉAL, le 22 nov. 2019 /CNW/ - Accenture (NYSE: ACN) a été nommée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour une neuvième année consécutive.

Le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui en est maintenant à sa 20e année, est un concours national qui identifie les employeurs qui mènent leur industrie en offrant des milieux de travail exceptionnels à leurs employés.

« Nous sommes fiers de favoriser et développer une main-d'oeuvre diversifiée et de fournir à nos employés les ressources dont ils ont besoin pour continuer d'apprendre et de garder une longueur d'avance sur le marché, tout en aidant nos clients à en faire autant, a déclaré Jeffrey Russell, président d'Accenture au Canada. C'est un honneur pour nous de faire partie de cette liste impressionnante d'employeurs canadiens de premier plan, dont plusieurs sont nos clients, et nous les félicitons également. »

Accenture est toujours reconnue au Canada et mondialement à titre d'employeur de choix. L'entreprise a été nommée au palmarès des entreprises les plus admirées au monde de Fortune pendant 17 années consécutives, au palmarès des 50 meilleures entreprises pour la diversité de DiversityInc pendant 13 années consécutives et à l'indice Refinitiv de diversité et inclusion (auparavant connu sous le nom de Thomson Reuters) pendant quatre années consécutives, se classant au premier rang du classement Refinitiv pour la deuxième année consécutive.

« Chez Accenture, nous sommes passionnés par notre quête d'être un employeur de choix pour nos employés éventuels et pour notre personnel comptant plus de 5 000 membres au Canada, a affirmé Claudia Thompson, directrice générale d'Inclusion et diversité et responsable de la division Santé et services publics d'Accenture au Canada. L'inclusion et la diversité -- indépendamment de l'origine ethnique, de la religion, du genre, de l'orientation sexuelle, de l'âge et des capacités -- font partie de nos valeurs fondamentales et de notre culture, et nous rendent plus intelligents et plus innovants. »

Voici quelques nouveaux programmes et nouvelles initiatives qui permettent à Accenture de continuer à être reconnue parmi les meilleurs employeurs :

En novembre 2018, Accenture a lancé le Carrefour canadien de l'innovation, une nouvelle étape dans la promotion d'un environnement de travail de premier ordre. Situé au Scotia Plaza, au coeur du quartier des affaires et de la technologie de , le carrefour est conçu pour permettre aux clients de travailler côte à côte avec leurs équipes Accenture afin de concevoir, de prototyper rapidement et d'adapter de nouveaux produits et services. Plus de 300 concepteurs, spécialistes des données et innovateurs y travaillent. Créer des emplois et soutenir les travailleurs sous-représentés : Accenture investit au Canada en ajoutant 800 nouveaux emplois hautement qualifiés dans le domaine de la technologie d'ici la fin de 2020. L'entreprise élargit également son programme d'apprentissage, qui soutient les travailleurs sous-représentés dans l'économie numérique.





Au cours de la dernière année, Accenture a réalisé plusieurs acquisitions qui ont renforcé ses compétences technologiques et numériques dans le secteur des services financiers et qui apportent une dimension approfondie dans la réflexion sur la valorisation de la marque et la créativité au groupe Accenture Interactif. Parmi ces acquisitions, signalons celles de la plateforme logicielle financière Zafin, en décembre de Droga5, l'une des agences de création les plus innovantes et les plus influentes au monde, en avril 2019. Recherche sur la Journée internationale de la femme : Chaque année, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, la recherche Vers la parité d'Accenture vise à faire avancer le débat sur l'égalité en milieu de travail. Le rapport souligne le rôle d'Accenture en tant que moteur de l'innovation, de l'inclusion et de la diversité au sein de ses activités et de celles de ses clients.

Cette année marque le 20e anniversaire du concours des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui a vu un nombre record de candidats de partout au pays. La liste finale, créée par Mediacorp Canada Inc, le plus important éditeur de périodiques liés à l'emploi au pays, représente les employeurs les plus performants selon huit critères fondamentaux au succès d'une entreprise et à la satisfaction des employés : (1) milieu de travail physique; (2) atmosphère de travail et sociale; (3) santé, avantages financiers et familiaux; (4) vacances et congés; (5) communications avec les employés; (6) gestion du rendement; (7) formation et perfectionnement professionnel; et (8) participation communautaire.

La liste intégrale des meilleurs employeurs au Canada paraîtra dans le Globe and Mail du 22 novembre prochain.

