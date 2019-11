/R E P R I S E -- Avis aux médias - Point de presse conjoint d'Ensemble Montréal et du CRARR - Réactions à la sortie de la Commission de la Sécurité publique/





MONTRÉAL, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - M. Abdelhaq Sari, vice-président de la Commission de la sécurité publique et porte-parole de l'Opposition officielle en matière de sécurité publique et MM. Fo Niemi et Alain Babineau du CRARR (Centre de recherche-action sur les relations raciales), vous convient à point de presse suite à la séance de la Commission de la sécurité publique portant sur le rapport sur le profilage racial au SPVM.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Point de presse (scrum)



Quand : Vendredi 22 novembre vers 12h



Où : Grand Hall - Édifice Lucien-Saulnier

155 Rue Notre-Dame Est, 1er étage

