Alwaleed Philanthropies rejoint la Fondation Bill-et-Melinda-Gates et ses partenaires avec pour nouvel engagement d'éradiquer la polio

ABU DHABI, Émirats arabes unis, 22 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Son Altesse Royale le Prince Alwaleed Bin Talal AlSaud, président d'Alwaleed Philanthropies, a rejoint Bill Gates et des sommités de la communauté internationale pour annoncer la première ronde de financement en faveur d'une initiative mondiale majeure visant à mettre fin à la polio. Cet engagement a été pris lors du forum Reaching the Last Mile à Abu Dhabi, organisé par Son Altesse le Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi.

La « Endgame Strategy 2019-2023 » de la Global Polio Eradication Initiative (GPEI) vise à lutter contre les derniers obstacles à l'éradication de la polio et à soutenir un avenir sans cette maladie. Bill Gates, représentant la Fondation Bill-et-Melinda-Gates, qui est l'un des principaux partenaires de la GPEI, a annoncé et reconnu les premiers fondateurs de la stratégie, et a appelé à ce que davantage de donateurs s'engagent dans un moment aussi important pour l'organisation.

Le don de 2 millions USD d'Alwaleed Philanthropies à la GPEI permettra de soutenir la création de plans d'action pour étendre l'accès à la vaccination contre la polio et d'atteindre les enfants du monde entier. Ce soutien a été reconnu pendant le Polio Pledge Moment lors du forum d'aujourd'hui, qui réunissait toutes les organisations partenaires et a lancé un appel à l'action afin que d'autres encore les rejoignent.

Le don d'Alwaleed Philanthropies est le tout dernier d'une longue série de dons stratégiques et coordonnés visant l'éradication de la maladie, et son second pour soutenir la GPEI après un don de 30 millions USD en 2013. En plus de soutenir la GPEI, Alwaleed Philanthropies a travaillé avec des partenaires clés comme Gavi, l'Alliance du Vaccin, la Fondation Bill-et-Melinda-Gates, la Fondation Carter et l'UNICEF afin de lutter contre la maladie du ver de Guinée, la cécité des rivières, la rougeole et la rubéole, entre autre maladies évitables et soignables.

Ensuite, SAR le Prince Alwaleed Bin Talal a rencontré Bill Gates, avec qui il entretient depuis longtemps une relation productive, afin de discuter des défis restants dans l'éradication des maladies infectieuses à l'échelle mondiale.

Commentant la réunion et l'engagement d'aujourd'hui, il a déclaré : « Aujourd'hui, nous avons marqué une étape importante dans la dernière ligne droite vers un monde sans polio. Depuis 1988, on estime que 18 millions de personnes qui auraient été paralysés à cause de cette maladie arrivent à marcher aujourd'hui. Les dons permettent le changement, et des efforts collaboratifs le permettent plus rapidement et avec un impact plus important. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui avec ces partenaires de renom, appelant d'autres à nous rejoindre dans cette dernière lutte visant à mettre fin à la polio pour de bon. »

