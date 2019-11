/R E P R I S E -- Avis aux médias - Réunion du Caucus des cités régionales de l'UMQ à Victoriaville/





MONTRÉAL, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les membres du Caucus des cités régionales de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) se réuniront les 21 et 22 novembre prochains, à Victoriaville, afin de faire le point sur différents dossiers prioritaires, dont la réforme d'Investissement Québec, la mise en place de zones d'innovation et les regroupements de services.

Le maire de Victoriaville, monsieur André Bellavance, et le président du caucus et maire de Thetford Mines, monsieur Marc-Alexandre Brousseau, participeront, en marge de leur réunion, à une mêlée de presse en compagnie de leurs collègues mairesses et maires de différentes régions.

Quoi : Mêlée de presse des membres du Caucus des cités régionales de l'UMQ



Date : Vendredi 22 novembre 2019



Heure : 14 h



Lieu : Foyer à l'extérieur de la salle Bois-Francs

Hôtel Le Victorin

19, boulevard Arthabaska Est

Victoriaville

À propos du Caucus des cités régionales de l'UMQ

Formé des principales municipalités d'agglomération de chaque région du Québec, le Caucus des cités régionales de l'UMQ a pour mission de promouvoir le rôle de moteur économique que jouent les cités régionales dans le développement de leurs régions respectives et dans la prospérité du Québec. Le caucus compte 27 municipalités membres:

Alma Amos Baie-Comeau Cowansville Dolbeau-Mistassini Drummondville Gaspé Granby Joliette La Tuque Lachute Magog Matane Rimouski Rivière-du-Loup Rouyn-Noranda Saint-Georges Saint-Hyacinthe Saint-Jean-sur-Richelieu Saint-Jérôme Salaberry-de-Valleyfield Sept-Îles Shawinigan Sorel-Tracy Thetford Mines Val-d'Or Victoriaville

La voix des gouvernements de proximité

Depuis maintenant 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

