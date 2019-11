JA Solar fournit 134 MW de modules bi-verre PERC à haut rendement pour des centrales solaires en Jordanie





BEIJING, 22 novembre 2019 /PRNewswire/ -- JA Solar, fabricant mondial de premier plan de produits photovoltaïques haute performance, a annoncé qu'il allait fournir l'ensemble des modules bi-verre PERC à haut rendement de deux centrales solaires jordaniennes, Mafraq I et Empire, de 67 MW CC chacune. Les centrales solaires Mafraq I et Empire font partie des premiers projets du Moyen-Orient à utiliser des modules bi-verre. La réalisation de ces projets constitue une véritable référence en matière d'utilisation de modules PERC bi-verre dans un environnement désertique.

Les centrales solaires Mafraq I et Empire, d'une puissance combinée de 134 MW, sont développées par Fotowatio Renewable Ventures (FRV). FRV est un fournisseur de premier plan de solutions globales d'énergie renouvelable qui oeuvre dans le monde entier et développe actuellement de nouveaux projets énergétiques dans différentes régions du monde. JA Solar a établi et entretient de bonnes relations avec FRV depuis 2016 et les deux sociétés ont collaboré à la construction de centrales solaires à l'échelle des gigawatts.

Les centrales solaires Mafraq I et Empire, sur lesquelles FRV et JA Solar ont travaillé ensemble, ont été connectées au réseau jordanien. Ces centrales sont situées dans la zone désertique de Jordanie, connue pour ses conditions climatiques extrêmes avec des tempêtes de sable, des températures élevées, un climat aride et une grande différence de température entre le jour et la nuit. En raison de ces conditions extrêmes, les performances demandées aux modules photovoltaïques déployés dans la région sont généralement très élevées. Les modules bi-verre de JA Solar ont un coefficient de température et une résistance à la charge mécaniques supérieurs. Ces modules à haut rendement offrent également de bons résultats sur d'autres plans, tels que la résistance à l'abrasion, au vent, au sable, au feu et aux intempéries. Cela permet aux modules de minimiser la dégradation des performances et l'atténuation de la production causées par les fortes variations de température. JA Solar offre une garantie de 30 ans sur la puissance linéaire de ses modules PERC bi-verre, garantissant ainsi la stabilité et la production d'électricité élevée des centrales solaires. Les deux centrales solaires, qui sont désormais en service, devraient générer 260 millions de kWh d'électricité par an et réduire les émissions de dioxyde de carbone de 210 000 tonnes par an.

M. Jin Baofang, président du conseil d'administration de JA Solar, a déclaré : « JA Solar est l'un des leaders du marché de l'énergie solaire sur le marché du Moyen-Orient. Plus précisément, la société couvre plus de 30 % du marché solaire jordanien et ses expéditions vers les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Arabie saoudite et d'autres pays du Moyen-Orient ont également augmenté au cours des dernières années. Quant à l'avenir, JA Solar compte continuer à travailler avec de nouveaux clients et à fournir des produits photovoltaïques à haut rendement aux clients de la région. »

À propos de JA Solar

JA Solar est un fabricant de produits photovoltaïques haute performance. Avec 12 bases de fabrication et plus de 20 succursales dans le monde, les activités de la société couvrent les plaquettes de silicium, les cellules, les modules et les centrales photovoltaïques. Les produits de JA Solar sont commercialisés dans plus de 120 pays et régions du monde et sont largement utilisés dans les centrales électriques au sol, les systèmes photovoltaïques de toit à usage industriel et les systèmes photovoltaïques de toit pour particuliers. Grâce à son innovation technologique continue, ses performances financières solides et ses réseaux de vente et de service mondiaux bien établis, JA Solar a été bien accueillie et saluée par les clients chinois et internationaux. La société figure dans le classement Fortune China 500 et le Top 500 mondial des entreprises des nouvelles énergies depuis plusieurs années consécutives. (www.jasolar.com)

À propos de FRV

FRV est une société mondiale de premier plan spécialisée dans le développement des énergies renouvelables qui opère notamment en Australie, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe et en Amérique latine. Forte d'une expérience et d'une connaissance éprouvées dans le secteur, FRV a mis en place un modèle commercial associant la détention d'un portefeuille diversifié d'actifs de production d'énergie propre sur ses marchés clés, dans un souci d'optimisation opérationnelle et financière à long terme, et une attention accrue portée aux besoins des clients résultant de la transformation du secteur de l'énergie. À cette fin, la société prévoit d'investir au cours des cinq prochaines années plus de 4 milliards USD en immobilisations, l'objectif étant de multiplier par huit la capacité totale installée et ainsi de passer de 0,7 GW en 2019 à 5,8 GW en 2024. (www.frv.com)

