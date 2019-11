General Assembly, leader mondial des transformations de carrières, lance son campus à Paris





GA proposera aux particuliers et aux entreprises des formations dans les disciplines les plus en demande du moment, tels que la data science, le marketing digital, l'expérience utilisateur (UX), etc.

PARIS, 22 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Hier, General Assembly, leader mondial de la formation aux compétences digitales, a annoncé son développement à Paris pour proposer aux particuliers et aux entreprises des programmes visant à acquérir les compétences du XXIe siècle, nécessaires pour réussir sur un marché du travail en constante évolution.

Alors que les mutations technologiques continuent de bouleverser les entreprises et de créer de nouveaux parcours de carrière pour les individus à travers le monde, GA veut aider les demandeurs d'emploi et les employés à réussir dans un marché du travail bouleversé par les nouvelles technologies et les nouveaux usages. Le nouveau campus de GA est situé au coeur du 9e arrondissement, au sein du magnifique complexe haussmannien du BivwAk! by BNP Paribas, et proposera des formations pratiques, des ateliers et des services d'accompagnement, en mettant l'accent sur les domaines de la data science, du marketing digital, de l'expérience utilisateur (UX), entre autres.

"La technologie transforme profondément les entreprises et nos méthodes de travail, tant par la création de nouveaux processus internes que par de nouvelles perspectives de carrière pour les travailleurs," déclare Jake Schwartz, PDG et co-fondateur de General Assembly. "Nous sommes ravis de franchir une nouvelle étape en France en ouvrant un campus qui accompagnera dans cette révolution des compétences. Nous nous appuyons sur des partenariats solides en France, à l'image de L'Oréal que nous accompagnons sur le diagnostic de compétences et la formation de leurs équipes marketing dans le monde, ou de BNP Paribas Cardif, où nous renforçons les compétences de 1 000 de ses collaborateurs d'ici 2022, notamment en UX design, en product management et en data."

"Ce partenariat avec General Assembly renforce notre ambition de développer de nouvelles expertises et d'accompagner la montée en compétence des collaborateurs sur des thèmes prioritaires tels que la Data & Technologie," a déclaré Jacques d'Estais, Directeur Général adjoint du groupe BNP Paribas et responsable d'International Financial Services.

Tout en délivrant de l'UPskilling (formations courtes pour booster ses compétences digitales), et du REskilling (pivot professionnel complet, vers un métier du digital), l'ambition de GA est de contribuer à renforcer le droit et la facilité pour les travailleurs à se former tout au long de leurs vies professionnelles. Les récentes mesures gouvernementales prises en France pour faciliter l'accès à ces nouvelles compétences se combinent à une nouvelle réalité qui apparaît de plus en plus clairement aux entreprises en pointe : il est désormais jusqu'à six fois moins coûteux (et plus efficace) de développer des compétences techniques que de les recruter sur le marché du travail, comme le souligne cette récente étude de l'analyste RH Josh Bersin, publiée en partenariat avec GA.

