Enconnex fait l'acquisition de la division Active Energy Solutions de Methode Electronics, Inc.





Enconnex a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fait l'acquisition d'Active Energy Solutions (AES), une division de Methode Electronics, Inc., consolidant ainsi la relation à long terme entre les deux sociétés. Dans le cadre d'un accord de distribution avec AES, Enconnex propose le système d'alimentation sans interruption (ASI) AC6000 à ses clients. Enconnex a créé une nouvelle installation de production dans son siège de Reno, au Nevada, et incorporé le produit dans ses solutions de centre de données intégrées.

« Cette acquisition est l'extension logique de notre partenariat stratégique avec AES », a déclaré Thane Moore, directeur de la gestion de la ligne de produits chez Enconnex. « L'AC6000 est un système d'ASI robuste et écologique qui offre les fonctionnalités avancées nécessaires pour répondre aux demandes des centres informatiques et de données d'aujourd'hui. Nous fournissons par ailleurs une version mise à niveau du logiciel à tous nos clients actuels de l'AC6000 pour qu'ils puissent bénéficier des dernières avancées. »

L'AC6000 est le premier système d'ASI interactif de première ligne qui protège les équipements informatiques des coupures de courant et qui alimente le réseau électrique pendant les périodes de consommation d'énergie de pointe grâce à sa technologie de réduction des crêtes. Son bloc-batterie au lithium-ion de qualité industrielle fournit jusqu'à 6 kW d'électricité pendant 6 minutes complètes - 330 % plus longtemps que les batteries au plomb traditionnelles. Il offre une recharge rapide jusqu'à 90 % en moins d'une heure, ainsi qu'une durée de vie de la batterie sans entretien de 7 ans. Jusqu'à 75 % plus léger que les systèmes d'ASI utilisant des batteries au plomb, son design compact lui permet de n'occuper qu'un espace de 2U de baie dans le centre de données.

La technologie de réduction des crêtes en attente de brevet de l'AC6000 utilise des techniques de gestion de l'énergie avancées pour transférer l'alimentation à la batterie pendant les charges maximales, réduisant ainsi les coûts énergétiques d'ensemble. L'AC6000 est conçu pour maintenir l'équilibre électrique de la cellule de la batterie, et il fournit une électronique de sécurité et une gestion thermique intégrées aux cellules individuelles. Il contient un panneau LCD multifonctionnel qui affiche les paramètres de performance et les alertes essentielles, et il prend en charge les communications série et SNMP pour une surveillance et une gestion à distance.

« Avec des coûts de propriété totaux moindres, des économies d'énergie importantes et une tarification qui rivalise avec les produits au plomb, l'AC6000 offre un retour sur investissement dès deux ans », a ajouté M. Moore. « Son bloc-batterie au lithium-ion offre une plus grande efficacité énergétique et une durée de vie de sa batterie de plus de 7 ans tout en occupant moins d'espace au sein d'une armoire de centre de données. Nous pensons qu'il s'agit de la solution idéale pour les centres de données à l'échelle du Web et les applications informatiques de pointe pour lesquelles l'espace est précieux. »

L'AC6000 est répertorié CE et UL et disponible à l'achat dans le monde entier. Pour en savoir plus sur l'AC6000 et l'acheter dès aujourd'hui, visitez la page Enconnex AC6000 UPS.

À propos d'Enconnex

Enconnex conçoit et fabrique des solutions rentables de haute qualité pour les infrastructures de centres de données, y compris les baies, les armoires et les accessoires, et des produits de connectivité, d'alimentation, de refroidissement et de confinement. Enconnex intègre également les solutions de pointe d'une liste restreinte de partenaires technologiques qui sont reconnus en tant que leaders de l'industrie. Avec son siège à Reno, au Nevada, Enconnex a des bureaux et des installations de distribution positionnés stratégiquement dans le monde entier pour servir les besoins de ses clients internationaux.

