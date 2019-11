La Toyota Corolla reçoit le prix de la voiture verte de l'année 2020 et le Honda CR-V le prix du SUV vert de l'année 2020





Les meilleurs véhicules écologiques sont récompensés aujourd'hui dans le cadre de l'AutoMobility LA

LOS ANGELES, 22 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La Toyota Corolla 2020 de nouvelle génération, qui inclut une version hybride, a remporté le très convoité prix Green Car of the Year® 2020 du Green Car Journal, tandis que le Honda CR-V 2020 et le tout nouveau CR-V hybride ont reçu le prestigieux prix Green SUV of the Yeartm 2020 du magazine. Ces récompenses ont été annoncées aujourd'hui lors d'une conférence de presse des Green Car Awardstm à l'AutoMobility LA, avant l'ouverture du LA Auto Show.

« La Toyota Corolla et le Honda CR-V 2020 ont mérité leurs prix respectifs Green Car of the Year® 2020 et Green SUV of the Yeartm 2020 en se distinguant par leur efficacité exceptionnelle, leurs caractéristiques recherchées et leur expérience de conduite satisfaisante », a déclaré Ron Cogan, rédacteur et éditeur du Green Car Journal et de GreenCarJournal.com. « L'ajout de versions hybrides à ces modèles grand public populaires pour la toute première fois est un véritable plus. Mais surtout, le prix abordable de ces versions conventionnelle et hybride les rend accessibles à un grand nombre d'acheteurs, et pas seulement à un petit nombre d'entre eux. »

Outre les caractéristiques standard de sécurité, de valeur, de performances et de style, l'efficacité et l'accessibilité pour le marché de masse sont des éléments importants pour le choix des lauréats des prix Green Car of the Year® et Green SUV of the Yeartm du Green Car Journal. Un plus grand nombre de véhicules plus respectueux de l'environnement comme ceux-ci circulant sur les routes du pays entraînerait une réduction cumulative et importante des émissions de carbone et de la consommation de carburant au fil du temps.

Dotée d'une allure plus sophistiquée et d'une plateforme plus rigide avec une suspension arrière multibras indépendante, la Toyota Corolla de 12e génération offre une tenue de route et une maniabilité améliorées ainsi qu'une gamme complète de systèmes d'assistance à la conduite qui rivalisent avec ceux de modèles plus coûteux. La Corolla à motorisation conventionnelle affiche une faible consommation de carburant pouvant atteindre 7,6 litres aux 100 km en ville et 5,9 litres sur autoroute, tandis que la Corolla hybride affiche une consommation impressionnante de 4,4 litres aux 100 km en ville et 4,5 sur autoroute.

Le CR-V, SUV populaire de Honda, offre toute une gamme d'améliorations en matière de design et de technologie dans sa version 2020, sans compter l'ajout d'une version hybride à quatre roues motrices, le premier SUV Honda hybride vendu aux États-Unis. Le CR-V hybride utilise le système hybride à deux moteurs efficace de Honda pour offrir une diminution prévue de 50 % de la consommation de carburant par rapport au modèle à essence, déjà économe lui-même. De série, le CR-V est équipé de la suite complète de technologies de sécurité et d'assistance à la conduite Honda Sensing.

Parmi les finalistes du prix Green Car of the Year® de cette année, on compte la Ford Escape, la Hyundai Sonata, la Kia Soul, la Mazda3 et la Toyota Corolla. En lice pour le prix Green SUV of the Yeartm, on retrouve le Ford Explorer Hybrid, le Honda CR-V, le Subaru Crosstrek Hybrid, le Toyota Highlander Hybrid et le Toyota RAV4. En vertu de leurs capacités « écologiques » et de leurs réalisations environnementales notables, chacun des finalistes du prix Green Car Awardstm se sont vu remettre la prestigieuse distinction Green Car Product of Excellencetm 2020 du Green Car Journal.

Célébrant aujourd'hui sa 15e édition, le fameux prix Green Car of the Year® est décerné par les rédacteurs du Green Car Journal et des jurés invités provenant d'organisations nationales respectées dans le domaine de l'environnement et de l'efficacité énergétique. Cette année, les jurés incluent Jay Leno, le célèbre amateur de voitures ; le Dr Alan Lloyd, président émérite de l'International Council on Clean Transportation et directeur de recherche à l'Energy Institute de l'université du Texas à Austin ; Mindy Lubber, présidente de CERES ; Jason Hartke, président de l'Alliance to Save Energy ; Matt Petersen, président-directeur général du Los Angeles Cleantech Incubator et président du comité consultatif de Climate Mayors ; ainsi que Jean-Michel Cousteau, président de l'Ocean Futures Society.

« Plus de 40 pour cent des véhicules lancés cette année à l'occasion de l'AutoMobility LA sont des véhicules à carburant alternatif », a déclaré Terri Toennies, présidente du LA Auto Show et de l'AutoMobility LA. « Dans une ville qui s'enorgueillit d'être le premier marché vert au monde, il est approprié que le Green Car Journal ait choisi notre plateforme pour annoncer les lauréats de son prestigieux prix, et nous sommes honorés de nous associer avec la revue pour célébrer le progrès des carburants alternatifs. »

À propos des Green Car Awards

Depuis 1992, la revue primée Green Car Journal est reconnue comme l'autorité de premier plan au carrefour de l'automobile, de l'énergie et de l'environnement. Les Green Car Awardstm sont un élément important de la mission du Green Car Journal et ont pour but de présenter les progrès environnementaux dans le secteur automobile. Le site GreenCarJournal.com présente en ligne des articles sur les « véhicules écologiques », en plaçant également l'accent sur la connectivité. Green Car of the Year®, Green SUV of the Yeartm, Green Car Awardstm et Green Car Product of Excellencetm sont des marques déposées du Green Car Journal et de RJ Cogan Specialty Publications Group, Inc.

Hashtag : #GreenCarJournal

À propos du Los Angeles Auto Show AMD AutoMobility LA

Créé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon de l'automobile de la saison en Amérique du Nord chaque année. En 2016, les journées Press & Trade Days du salon ont fusionné avec la Connected Car Expo (CCE) pour devenir l'AutoMobility LAtm, le premier salon professionnel réunissant les secteurs de la technologie et de l'automobile afin de lancer de nouveaux produits et technologies et de discuter des enjeux les plus pressants quant à l'avenir des transports et de la mobilité. L'Automobility LA 2019 se tiendra au Los Angeles Convention Center du 18 au 21 novembre, période qui coïncide avec les lancements de véhicules par les constructeurs. Le LA Auto Show 2019 ouvrira ses portes au public du 22 novembre au 1er décembre. L'Automobility LA est le lieu où le nouveau secteur automobile concrétise des affaires, dévoile des produits révolutionnaires et fait des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels du secteur du monde entier. Le LA Auto Show compte avec le soutien de la Greater LA New Car Dealer Association et est détenu et géré par ANSA Productions. Pour connaître les toutes dernières actualités et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram et inscrivez-vous sur http://www.laautoshow.com/ pour recevoir des alertes. Pour en savoir plus sur l'Automobility LA, rendez-vous sur http://www.automobilityla.com/ et suivez l'AutoMobility LA sur Twitter, Facebook ou Instagram.

