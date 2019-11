Optiv et Veracode vont renforcer la sécurité des applications au stade du développement avec une assurance logicielle sous forme de service





Optiv Security, un intégrateur de solutions de sécurité proposant des solutions de cybersécurité de bout en bout, a annoncé aujourd'hui s'être associé avec Veracode dans le but d'améliorer la sécurité des applications au niveau du développement. La nouvelle offre d'assurance logicielle sous forme de service (SAaaS - Software Assurance as-a-Service) tire profit des connaissances de pointe d'Optiv en matière de cybersécurité, ainsi que du robuste cadre de gestion de programme et de la technologie d'automatisation des tests de logiciels de Veracode, pour aider les organisations à sécuriser leurs applications Web sans ralentir le développement.

« Étant donné que la majorité des applications Web sont lancées sans que leur sécurité soit testée, notre nouveau programme fondamental de sécurité des applications, en partenariat avec Veracode, permet aux organisations de lancer en toute confiance des logiciels sécurisés tout en réduisant le risque, les délais de commercialisation et les coûts réactifs », a expliqué Bryan Wiese, vice-président de la division Services de conseil chez Optiv. « En tant qu'intégrateur de solutions de sécurité, Optiv bénéficie d'un positionnement unique pour aider les organisations à planifier, construire et exécuter n'importe quel élément de leurs programmes de cybersécurité, y compris la sécurité des applications. »

SAaaS aide à la détection, à l'analyse et à la réponse aux vulnérabilités des applications, ainsi qu'à l'intégration des flux de travaux concernant la sécurité et le développement grâce à :

Des essais statiques de la sécurité des applications ? Des analyses récurrentes du code source dans une application avant sa compilation pour trouver d'éventuelles vulnérabilités sur le plan de la sécurité.

? Des analyses récurrentes du code source dans une application avant sa compilation pour trouver d'éventuelles vulnérabilités sur le plan de la sécurité. Des essais dynamiques de la sécurité des applications ? Assurer des analyses des vulnérabilités sur les applications Web en fonctionnement pour identifier les vulnérabilités courantes en matière de sécurité.

? Assurer des analyses des vulnérabilités sur les applications Web en fonctionnement pour identifier les vulnérabilités courantes en matière de sécurité. Une analyse de la composition des logiciels ? Gestion de référentiels et bibliothèques open source pour empêcher l'utilisation de code non sécurisé dans les applications.

« L'offre SAaaS d'Optiv, propulsée par les tests de logiciels automatisés de Veracode, fournit des capacités AppSec de classe mondiale afin de satisfaire la demande du marché pour des logiciels qui sont sécurisés dès le début », a déclaré Leslie Bois, vice-présidente du réseau et des alliances mondiaux chez Veracode. « L'offre SAaaS d'Optiv permet aux organisations modernes ? de toutes tailles et de tous niveaux de maturité ? de tirer parti de notre plateforme hautement évolutive et de l'intégration transparente pour construire un programme AppSec personnalisé qui fournit des logiciels sécurisés plus rapidement. Cette offre peut aider les entreprises à autonomiser leurs équipes en charge du développement et de la sécurité, à réduire leur risque lié à la sécurité et à faire de la sécurité un avantage concurrentiel. »

