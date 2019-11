La nouvelle solution CloudBlue Connect offre une plateforme omni-produit qui unifie de multiples canaux





CloudBlue, une solution d'Ingram Micro, a annoncé aujourd'hui le lancement mondial de CloudBlue ConnectTM, une plateforme omni-produit qui vise à aider les vendeurs et les fournisseurs de services à accroître leur portée et à réduire les délais de mise sur le marché avec des frais généraux minimes. La plateforme CloudBlue Connect peut aider une entreprise à utiliser un seul système pour gérer l'ensemble de ses canaux - directs et indirects - de mise sur le marché, prenant en charge les produits et services numériques traditionnels et récurrents.

En outre, la plateforme permet d'automatiser de nombreuses tâches fastidieuses de gestion d'un canal de mise sur le marché, notamment la gestion des contrats, le maintien des informations concernant les produits, l'exécution des commandes, la gestion de l'utilisation et les services d'abonnement.

« Les vendeurs et les fournisseurs de services peinent depuis longtemps à gérer de multiples intégrations pour leurs programmes de partenariat et de canal et ont été obligés d'investir des quantités énormes de ressources dans le développement et la maintenance », a déclaré Tarik Faouzi, vice-président de CloudBlue. « CloudBlue Connect atténue ces problèmes, permettant aux vendeurs de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux : innover - tandis que les fournisseurs de services sont mieux équipés pour fournir davantage de valeur à leurs clients. »

CloudBlue Connect est une plateforme unique qui centralise les relations et normalise les intégrations avec l'ensemble de la base de partenaires via des API RESTful. Elle fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et intègre des processus automatisés qui pde prennent en charge les activités de revenus récurrents des vendeurs et fournisseurs de services du monde entier. En outre, cette plateforme indépendante du commerce peut s'intégrer au système commercial d'une société ou de tout tiers, ce qui inclut évidemment la plateforme CloudBlue Commerce.

Les principaux avantages sont les suivants :

Gestion unifiée des canaux

CloudBlue Connect centralise les opérations d'exécution d'une activité en les intégrant à celles de ses partenaires et réduit les efforts de développement et de maintenance d'intégrations vers un seul système.

Évolutivité accrue

Les entreprises peuvent réduire le temps et les ressources consacrées à l'établissement d'une présence sur un canal indirect et à la gestion des demandes d'exécution liées à ce canal grâce à une automatisation de mise sur le marché novatrice et à une plateforme à très grande échelle, leur permettant de développer une activité évolutive.

Portée exponentielle élargie

Les vendeurs et autres créateurs IP peuvent plus rapidement dynamiser leurs connexions sur tous les marchés du monde en s'appuyant sur l'écosystème des plus de 200 fournisseurs de services de CloudBlue Connect, dont la portée potentielle représente plus de 2 milliards de clients finaux.

Délai de mise sur le marché accéléré

En simplifiant et en rationalisant leur gestion multicanal, les entreprises peuvent réduire leurs opérations administratives et commercialiser leurs produits plus rapidement.

Réduction des coûts de maintenance des canaux

Selon une étude de Forrester, le coût total de possession lié à la création et à la gestion des intégrations avec plusieurs partenaires de canaux peut être réduit de plus de 2 millions USD sur trois ans.*

En plus de prendre en charge les vendeurs de logiciels indépendants (independent software vendors, ISV), les fonctionnalités de CloudBlue Connect s'étendent à d'autres fournisseurs, y compris les fabricants d'équipements d'origine (original equipment manufacturers, OEM) et les autres partenaires cherchant à numériser et à monétiser leur propre IP. Ces vendeurs peuvent utiliser CloudBlue Connect en tant que moteur d'activation de canal pour commercialiser leurs propres services et produits IP, et s'étendre à bas coûts sur tout les marchés professionnels ou grand public.

En aval de la plateforme, les fournisseurs de services peuvent commencer à traiter avec les vendeurs dans CloudBlue Connect ou intégrer en quelques clics de nouveaux vendeurs. Cela offre des opportunités supplémentaires de groupement et de vente croisée avec leurs clients, en créant une bonne capacité de rétention et en réduisant le taux de désabonnement. La polyvalence de CloudBlue Connect permet aux fournisseurs de services de définir plus précisément tout élément en tant que service, quel que soit le produit qu'ils offrent actuellement ou dont ils rêvent pour l'avenir. Les fournisseurs de services peuvent également se connecter à leur plateforme d'intégration en tant que marque blanche afin d'intégrer tout vendeur supplémentaire.

Et M. Faouzi de conclure : « CloudBlue Connect est le compagnon idéal de la plateforme CloudBlue Commerce, avec Go-to-Market Automator, et permet aux vendeurs et fournisseurs de services d'activer la gestion de bout en bout dans le cadre de leurs activités d'abonnement. »

Des informations complémentaires sont disponibles pour CloudBlue Connect à l'adresse https://www.cloudblue.com/connect et pour CloudBlue Commerce à l'adresse https://www.cloudblue.com/commerce/.

À propos de CloudBlue

CloudBlue a pour vocation d'aider les fournisseurs de services de tous types à créer, mettre à l'échelle et monétiser des services cloud et numériques dans une économie « en tant que service ». Un grand nombre de sociétés de télécommunications, distributeurs de technologies, fournisseurs de services gérés et revendeurs à valeur ajoutée figurant parmi les plus connus au monde s'appuient sur la plateforme de commerce de premier plan de CloudBlue pour automatiser, agréger et vendre leurs propres services cloud ainsi que ceux de fournisseurs tiers. CloudBlue alimente plus de 200 des plus grandes places de marché cloud des fournisseurs de services, qui collectivement représentent plus de 30 millions d'abonnements à des cloud d'entreprise et plus de 1 milliard USD de chiffre d'affaires annuel lié aux abonnements. CloudBlue fournit à ses clients l'accès à un écosystème de plus de 250 solutions de fournisseurs et à plus de 80 000 revendeurs à travers le monde. CloudBlue est une division logicielle indépendante d'Ingram Micro. Pour en savoir plus, consultez www.cloudblue.com.

