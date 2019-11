Entente de résolution entre Knight et Medison





MONTRÉAL et PETACH TIKVA, Israël, 21 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) («?Knight?») et Medison Biotech (1995) Ltd. («?Medison?») ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont convenu de séparer leurs activités et de permettre à chacune des sociétés de focaliser sur la croissance de leurs activités respectives indépendamment.



Knight et Medison ont conclu une entente définitive aux termes de laquelle Knight vendra au groupe Medison la totalité des actions de Knight dans Medison, soit environ 28,3 % du capital social de Medison, en contrepartie de 77?000?000 $ CA payables en liquidités. De plus, les parties ont convenu de se libérer mutuellement de toute réclamation et de retirer toutes les procédures judiciaires engagées par les deux parties. Enfin, Medison, qui, avec ses filiales, détient environ 10?400?000 actions ou 7,5 % de Knight, a accepté un engagement de statu quo de quatre ans et cédera sa participation dans Knight au cours de cette période. Cet accord de séparation devrait être conclu durant le premier semestre 2020.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition, l'achat de licences et la commercialisation de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et internationaux distinctifs. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole «?GUD?». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

À propos de Medison

Medison Biotech (1995) Ltd, dont le siège social se trouve à Petach Tikva, en Israël, est l'un des plus grands partenaires commerciaux au monde des principales sociétés mondiales de biotechnologie. Medison offre une gamme complète de services intégrés aux entreprises internationales qui cherchent à s'implanter ou à étendre leur présence sur les marchés d'Israël, du Canada de l'Europe centrale et de l'Est. Medison exploite une division de capital-risque avec une équipe de recherche et d'évaluation dévouée, dotée d'une solide formation scientifique et commerciale. Medison gère également un programme de prospection pour ses partenaires et est un investisseur actif dans des projets des sciences de la vie autour du développement de médicaments et de la santé numérique.

Énoncés prospectifs de Knight

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2018. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.





PERSONNES-RESSOURCES

Thérapeutique Knight inc.

Samira Sakhia

Présidente et chef des finances

Tél. : 514-678-8930

Téléc. : 514-481-4116

info@gudknight.com

www.gud-knight.com

