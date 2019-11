Suning International lance un événement de marque pour présenter des créations italiennes authentiques et promouvoir un art de vivre d'exception





NANJING, Chine, 21 novembre 2019 /PRNewswire/ -- À l'occasion du Salone del Mobile Milano Shanghai 2019, Suning International lance une exposition exclusive à l'hôtel Bellagio Shanghai. Le but de ce salon est de célébrer l'art de vivre à l'italienne et d'offrir un nouveau concept de consommation de prestige à la jeunesse moderne chinoise.

Suning International a rassemblé des marques italiennes originales pour cette exposition qui se tiendra dans la zone commerciale du Bellagio Shanghai jusqu'à la fin décembre 2019. Parmi elles, les vins Sassicaia, Le Difese, Ceretto, Biondi Santi et G.D Vajra ; les meubles Savio Firmino, Rugiano et Sicis ; les parfums d'intérieur Locherber ; les articles de table Bugatti ; les gourdes design 24Bottles et les cafetières Bialetti. Le thème de l'an dernier autour d'un espace mondial consacré aux conservateurs de collections a inspiré la décision de donner une vision authentique du monde en faisant découvrir l'esprit et l'art de vivre italiens.

Suning International et MAGNIFICAT, partenariat italien pour le mobilier de luxe dans la région APAC, organisent ensemble l'exposition. Cette dernière a déjà attiré d'éminents visiteurs italiens, tels que Michele Cecchi, consul général d'Italie à Shanghaï ; Roberto Pagani, conseiller sciences et technologie du ministère italien des Affaires étrangères au consulat général de Shanghaï et Massimiliano Tremiterra, directeur du bureau de la délégation commerciale italienne de Shanghaï.

M. Steven Zhang, président de Suning International, déclare : « Les produits étrangers, en particulier les meubles et articles de maison haut de gamme, gagnent en popularité sur le marché chinois. L'Italie possède des artisans remarquables dans ce domaine. Faire venir en Chine des produits italiens élégants constitue une étape importante dans la stratégie d'internationalisation de Suning. Nous souhaitons offrir à nos clients une expérience authentique et leur faire découvrir le monde à travers différents points de vue en matière de beauté et d'esthétisme. »

Dans le cadre de ce projet de présenter aux Chinois des marques italiennes et leurs créations, la société Suning International a signé un accord de coopération avec l'agence italienne de promotion du commerce (ITA). Elle pourra ainsi profiter pleinement de structures omnicanales et industrielles multiples pour élargir ses catégories de produits, attirer des marques internationales prestigieuses et développer des filières logistiques. Elle découvrira alors de nouvelles tendances et rapportera ces concepts et expériences aux consommateurs chinois.

L'exposition marque également le début du compte à rebours du lancement par Suning International de son enseigne commerciale intelligente de luxe et de l'ouverture d'un magasin à Shanghaï en mars 2020. Ce nouveau magasin accueillera des marques exclusives du monde du design, de la mode et de la technologie ; tout cela dans le but de faire évoluer les habitudes de consommation en Chine et d'offrir un style de vie plus recherché.

Suning International prévoit également de proposer une expérience de consommation interactive par le biais de magasins intelligents haut de gamme Suning et des divisions de Suning International. Les jeunes clients pourront assouvir leurs envies de mode et de tendance, et une nouvelle génération de consommateurs chinois trouvera son bonheur grâce à des articles de qualité.

-Fin-

À propos de Suning Holdings Group

Fondée en 1990, Suning est l'une des principales entreprises commerciales de Chine. Elle comporte deux sociétés cotées en Chine et au Japon. Avec un chiffre d'affaires annuel de 602,5 milliards RMB (77,24 milliards EUR), Suning Holdings Group s'est classé en 2019 parmi les trois premières marques de la liste des 500 entreprises privées les plus importantes de Chine. Il se maintient en tête du classement dans la catégorie de la vente au détail sur Internet. Fidèle à sa mission de « dominer l'écosystème dans tous les secteurs en créant une qualité de vie supérieure pour tous », Suning a renforcé et développé son coeur de métier dans la vente au détail grâce à un écosystème d'entreprises couvrant de multiples secteurs verticaux, comme l'immobilier commercial, les services financiers et le sport. Suning.com, sa principale filiale aux avant-postes de la vente au détail en ligne et hors ligne, figure au classement Fortune Global 500 depuis trois ans (de 2017 à 2019).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1033790/The_Exhibition_Area_Suning_International.jpg

Communiqué envoyé le 21 novembre 2019 à 16:52 et diffusé par :