Accélérer Montréal - Montréal dévoile les lauréats du Coopérathon: une compétition entrepreneuriale au service de la transition écologique

MONTRÉAL, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer les gagnants et gagnantes du Coopérathon 2019, une compétition d'innovation ouverte à toute la population, imaginée et produite par le Mouvement Desjardins avec l'appui du Desjardins Lab. La Ville a mis les entreprises et la population au défi de trouver des solutions novatrices pour réduire à la source les matières résiduelles ou les réemployer, ainsi que pour diminuer l'empreinte écologique générée par le gaspillage alimentaire.

« Réduire à la source les matières résiduelles ou assurer leur réemploi, voilà les grands défis auxquels la plupart des grandes villes font face. Je suis très fier d'annoncer la lauréate du défi d'entreprise Ville de Montréal, la coopérative Boomerang Food. Il s'agit un projet d'économie circulaire qui a pour objectif de valoriser la drêche de bière pour en faire de la farine hautement nutritionnelle et, ultimement, créer une coopérative composée de microbrasseries montréalaises », a expliqué le responsable du développement économique et commercial, de l'habitation et du design au comité exécutif, Robert Beaudry.

Tout au long du Coopérathon, les entreprises qui ont participé au défi de la Ville de Montréal ont été accompagnées par la Ville de Montréal, le réseau PME MTL et Synergie Montréal. Les gagnantes du défi de la Ville de Montréal pourront bénéficier de formation et de soutien offerts gracieusement par l'accélérateur Ecofuel, un fonds offrant des services spécialisés aux entreprises de technologies propres.

Dans le cadre de la compétition, la Ville a également fait appel à l'intelligence collective pour relever le défi de la thématique Environnement.

« La crise climatique actuelle nous force à agir à tous les niveaux. Montréal a besoin d'entrepreneurs de talent pour réaliser la transition écologique. C'est pourquoi je suis heureuse d'annoncer l'entreprise lauréate de la thématique Environnement, Boomerang. Je tiens aussi à saluer l'ensemble des finalistes de la thématique Environnement », a souligné la responsable de la transition écologique et de la résilience au comité exécutif, Laurence Lavigne Lalonde.

À propos du Coopérathon

Le Coopérathon est la plus grande compétition d'innovation ouverte au monde ayant pour objectif l'impact social. Présente au Canada, en France, en Belgique et au Chili, cette compétition internationale permet de connecter les citoyens, les communautés, les entrepreneurs, les chercheurs et les milieux académiques et institutionnels pour développer, ensemble, un futur socialement responsable. En quelques chiffres, l'édition canadienne représente à ce jour : plus de 2 800 participants, plus de 300 mentors et bénévoles, plus de 260 histoires marquantes et plus de 10 millions de personnes rejointes par le biais des médias sociaux et des médias traditionnels. Grâce à ses six thématiques, le Coopérathon contribue à l'atteinte de plusieurs des objectifs de développement durable des Nations Unies visant à sauver le monde.

