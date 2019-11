Bayer et Shionogi Europe prononceront des discours liminaires lors du Sommet médical européen et commercial de Veeva





Veeva Systems (NYSE:VEEV) a annoncé aujourd'hui que Dan Atkins, vice-président de l'innovation numérique et des connaissances chez Shionogi Europe, et Gerhard Arnhofer, vice-président et directeur du marketing multicanal intégré chez Bayer, seront deux des principaux conférenciers lors du Sommet médical européen et commercial de Veeva 2019.

MM. Atkins et Arnhofer comptent tous deux près de 20 années d'expérience numérique dans différents secteurs industriels et domaines thérapeutiques. Le 3 décembre, les leaders participeront à une discussion informelle sur leurs stratégies de commercialisation innovantes visant à répondre à l'importance croissante des traitements spécialisés et d'un engagement client homogène. Ils envisageront également l'avenir de la médecine de précision et comment cette dernière va transformer les modèles commerciaux d'aujourd'hui.

Le sommet médical européen et commercial de Veeva devrait attirer plus de 1200 professionnels et experts des sciences de la vie, ce qui en fait le plus important événement commercial et d'affaires médicales en Europe. Le septième événement annuel inclura plus de 20 séances avec des experts des principales sociétés biopharmaceutiques internationales, parmi lesquelles Merck KGaA, Roche, Bayer et LEO Pharma. En voici les principales sessions :

Boehringer Ingelheim qui discutera en quoi une solide fondation de données client est essentielle pour une transformation numérique et un engagement client intelligent

GSK qui démontrera comment utiliser la preuve et les connaissances axées sur les données pour engager les leaders scientifiques et personnaliser l'engagement

Novartis qui recommandera les meilleures pratiques pour stimuler la réussite commerciale via une stratégie de l'engagement multicanal et holistique

Novo Nordisk qui expliquera comment une stratégie de contenu modulaire rend plus efficaces et conformes les contenus commerciaux sur plusieurs canaux

Le Sommet médical européen et commercial de Veeva 2019 aura lieu à Barcelone du 3 au 5 décembre. L'événement est parrainé par Accenture, Aktana, Anthill, Aqurance, BASE life science, Bright Affect, C3i Solutions, C-Clear Partners, Capgemini, Cognizant, Deloitte, Eagle Productivity Solutions, ec4u, Huron Consulting, ICP, LPW Training, Maquetting, Nubérica, OKRA Technologies, Pharma Advisors, ProMeasure, Proxima Rsearch, Pulse, Purple Agency, PwC, RMH Media, Salesforce, SunTseu, Sycor, Trustrack, Usacd, Velvet, Viseven, et Xpediant Digital.

L'événement est ouvert aux clients de Veeva ainsi qu'aux invités conviés. Pour en savoir plus, vous inscrire, et consulter le programme, rendez-vous sur veeva.com/eu/summit.

À propos de Veeva Systems

Veeva Systems Inc. est le principal fournisseur de logiciels basés sur le cloud, pour l'industrie mondiale des sciences de la vie. Pariant sur l'innovation, l'excellence des produits, et le succès des clients, Veeva dessert plus de 775 clients allant des plus grandes sociétés pharmaceutiques mondiales aux sociétés de biotechnologie émergentes. Veeva, dont le siège social est situé dans la région de la baie de San Francisco, dispose de bureaux dans toute l'Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Pour en savoir plus, rendez-vous sur veeva.com/eu.

