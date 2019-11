L'aéroport Pearson de Toronto et Deloitte publient un document d'information sur le sous-emploi





Le programme d'investissement communautaire de Pearson s'engage à verser des fonds de 1 million de dollars aux programmes visant à résoudre les problèmes de sous-emploi.

TORONTO, le 21 nov. 2019 /CNW/ - En collaboration avec Deloitte, l'aéroport Pearson de Toronto a annoncé aujourd'hui la publication d'un document d'information portant sur le problème du sous-emploi. Intitulé Uncovering Underemployment: Tapping into the potential of our workforce, ce document d'information traite de la question complexe du sous-emploi, une situation dans laquelle des personnes compétentes n'occupent pas des emplois exploitant l'étendue complète de leurs compétences et de leur niveau d'éducation. Ce document d'information présente également les causes du sous-emploi et propose des solutions pour régler ce problème.

« La zone entourant l'aéroport Pearson est la deuxième zone économique en importance du pays, mentionne Hillary Marshall, vice-présidente, Relations avec les intervenants, Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA). Ce ne sont pas les occasions qui manquent ici, mais nous devons prendre les mesures nécessaires pour nous assurer que les résidents occupent des emplois qui sont adaptés à leur expérience et à leur niveau d'éducation. »

« Afin de veiller à ce que le Canada reste un pays inclusif et prospère, nous devons continuer à assurer le succès de la prochaine génération, en offrant à tous des occasions de travail et en perfectionnant leurs compétences afin qu'ils puissent devenir les leaders de demain, souligne Gianni Ciufo, associé et leader national des pratiques de financement social et des services gouvernementaux destinés aux civils, Deloitte Canada. Ce document d'information a pour objectif de démarrer une conversation productive et collaborative afin de déterminer les causes fondamentales et l'incidence du sous-emploi, et de proposer des outils qui pourraient aider toutes les populations à risque d'atteindre leur plein potentiel. »

Un certain nombre de facteurs peuvent contribuer au sous-emploi, notamment le taux de chômage, le nombre de personnes ayant un diplôme postsecondaire dans une collectivité précise et l'évolution de l'économie à mesure que les machines remplacent de plus en plus les travailleurs dont les tâches principales sont répétitives. De plus, le document d'information indique que les personnes et les collectivités provenant de certains groupes démographiques et socioéconomiques ont tendance à se retrouver dans des situations de sous-emploi de manière disproportionnelle. Les femmes, les jeunes, les nouveaux résidents canadiens, les personnes à revenu faible, les personnes vivant avec un handicap, les Autochtones et les membres de la communauté LGBTQ+ font partie de ceux qui sont à risque d'être sous-employés.

« L'aéroport Pearson accueille au Canada des gens provenant de partout dans le monde. De plus, notre plus récent sondage réalisé auprès de notre personnel, le premier de ce genre réalisé dans un aéroport canadien, a révélé que nos employés reflètent non seulement le dynamisme et la diversité de nos collectivités, mais qu'ils sont aussi très instruits, souligne Robyn Connelly, directrice, Relations communautaires, GTAA. Il n'est pas surprenant que nous tenions à amorcer une conversation au sujet du sous-emploi. Le succès durable de l'aéroport Pearson de Toronto et des collectivités que nous desservons s'appuie sur le fait que les membres de notre communauté peuvent faire appel à l'étendue complète de leurs compétences et de leurs talents. »

Comme le sous-emploi est un sujet complexe, les solutions visant à régler le problème demandent la coordination de multiples entités. Le document d'information présente diverses mesures pour s'attaquer au problème, notamment :

favoriser l'engagement des employeurs pour la conception et l'élaboration de programmes qui maximisent mieux l'utilisation des compétences des travailleurs;

améliorer les services de soutien complets dans les programmes d'emploi afin de s'assurer que les personnes s'intègrent avec succès sur le marché du travail;

mettre en place d'autres modèles de financement à long terme et plus souples pour les programmes liés au sous-emploi;

faire de nouvelles recherches et instaurer de nouvelles mesures pour mieux comprendre la portée et l'étendue du problème et évaluer l'efficacité des nouveaux programmes et des interventions.

Afin de s'attaquer au problème de sous-emploi, l'aéroport Pearson a également annoncé aujourd'hui qu'il s'engage à verser un montant total de 1 million de dollars au fonds de 2019 du programme Propeller Project, afin de soutenir les occasions d'avancement désignées dans le document d'information. Un appel aux demandes de financement a déjà été lancé.

Pour consulter le document d'information complet et en apprendre davantage au sujet des demandes de financement de Propeller Project, rendez-vous au www.torontopearson.com/fr/communaute/soutenir-communautes/propeller-project.

