Invitation aux médias - Montréal : vers une meilleure protection des données - Expansion majeure en cybersécurité

Alors que les enjeux en cybersécurité sont au coeur de l'actualité, Montréal International et Investissement Québec invitent les médias, le mardi 26 novembre dès 9 h 15, à une conférence de presse annonçant l'expansion d'une entreprise internationale...

La société Daisy Intelligence a été désignée «Entreprise IA de l'année» dans le cadre de la cérémonie de remise des Prix décernés par la prestigieuse organisation Canadian FinTech & AI Awards. Daisy offre aux secteurs des assurances et du commerce de...

La plateforme mondiale de commerce électronique Gearbest.com vient de publier son classement des marques relatif aux ventes du 11 novembre, désignant les trois meilleures marques dans dix grandes catégories. Xiaomi, AMAZFIT, Roborock et Alfawise...