Avis aux médias - Diffusion du portrait national de l'effectif infirmier 2018-2019





MONTRÉAL, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), Luc Mathieu, se rend disponible pour faire des entrevues individuelles avec la presse le 26 novembre de 14h30 à 16h30 dans le cadre du Congrès 2019 de l'OIIQ sous le thème de l'identité professionnelle.

Ce sera aussi l'occasion de discuter des priorités de l'OIIQ et des perspectives d'avenir pour la profession, plus précisément l'accès aux soins, la pratique des infirmières praticiennes spécialisées, le rôle sociétal de l'OIIQ, les changements climatiques et la pratique infirmière, et les soins en centre d'hébergement de soins de longue durée.

Qui : Luc Mathieu, président de l'OIIQ

Quand : 26 novembre 2019, 14h30 à 16h30

Quoi : Diffusion du portait national de l'effectif infirmier 2018-2019

Où : Congrès 2019 de l'OIIQ (salle de presse)

Palais des congrès de Montréal

1001, place Jean-Paul Riopelle

Montréal (Québec) H2Z 1H5

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte quelque 76 000 membres et quelque 16 000 étudiants immatriculés. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

