TC Transcontinental annonce l'optimisation de sa plateforme d'impression dans les provinces de l'Atlantique

MONTRÉAL, 21 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B) a annoncé aujourd'hui la fermeture de son usine Transcontinental Prince Edward Island, située à Borden-Carleton, au plus tard à la fin janvier 2020, et une réorganisation des activités de son usine Transcontinental Halifax. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de la Société d'optimiser sa plateforme d'impression en continu, en ajustant sa capacité et ses coûts aux volumes d'affaires.



« Nous avons réalisé une analyse de nos activités d'impression dans les provinces de l'Atlantique et c'est avec regret que nous en sommes venus à la conclusion que les volumes à Transcontinental Prince Edward Island ne justifiaient pas la continuité des activités à cette usine, a dit Brian Reid, président de TC Imprimeries Transcontinental. Ensemble, avec nos clients, nous évaluerons les différentes alternatives d'impression qui s'offrent à eux, soit dans le réseau de TC Transcontinental ou auprès d'un autre fournisseur. Notre but est de faire tout en notre possible pour les appuyer dans leur transition. »

La décision d'optimiser la plateforme d'impression de TC Transcontinental dans les provinces de l'Atlantique entraîne malheureusement quelque 15 licenciements. TC Transcontinental s'est assurée que les employés seront accompagnés dans leur transition de carrière.

M. Reid a poursuivi : « Nous tenons à remercier de leur travail exemplaire au fil des ans tous les employés de Borden-Carleton et d'Halifax touchés par cette décision et nous leur souhaitons le meilleur des succès dans l'avenir. »

