Brightline publie de nouveaux ouvrages pour aider les dirigeants à comprendre et à mettre en oeuvre des initiatives de transformation





Les dirigeants du monde entier doivent surmonter deux obstacles majeurs pour réussir à mettre en oeuvre leur conception, assurer une croissance durable et résoudre les problèmes les plus complexes de notre société. Les recherches montrent que seulement 1 organisation sur 10 est capable de mettre en oeuvre toutes ses initiatives stratégiques. Et plus impressionnant encore, quand il s'agit de transformation, 70 % des initiatives de transformation échouent en matière de transformation. Forbes cite un total de 900 millions de dollars de déchets pour seulement 2018.

« Les efforts de transformation actuels sont plus susceptibles d'échouer que de réussir. Nous avons compris que nous pouvions faire beaucoup plus dans le domaine de la transformation stratégique », a déclaré Sunil Prashara, président et directeur du Project Management Institute.

Brightlinetm, une initiative du Project Management Institute (PMI), a officiellement publié cette semaine deux nouveaux ouvrages à l'occasion du gala de remise des prix aux 50 penseurs les plus influents, dans le cadre du forum mondial Peter Drucker : Le manuel stratégique de la transformation et la caractérisation de l'écart entre stratégie et mise en oeuvre.

Le manuel stratégique de la transformation, le troisième d'une série d'ouvrages produits en partenariat avec les 50 penseurs, traite des pratiques et des exemples de transformation organisationnelle. Comme pour les deux premiers livres de la série - Strategy@Work et Le manuel stratégique du directeur de la stratégie ? Brightline a recueilli les points de vue de nombreux professionnels et penseurs. Les articles contenus dans le livre constituent une véritable combinaison globale et inspirante d'observations et de recommandations pratiques destinées à permettre aux dirigeants de naviguer dans la complexité des initiatives de transformation.

La caractérisation de l'écart entre stratégie et mise en oeuvre est le résultat d'un symposium ayant eu lieu les 30 avril et 1er mai 2018 au Massachusetts Institute of Technology (MIT), organisé par le MIT System Design and Management (SDM) et parrainé par la Brightline Initiative. Des chercheurs du monde entier se sont réunis pour comprendre et discuter de « l'écart » creusé entre stratégie et mise en oeuvre, incluant la théorie, la recherche appliquée et des cas concrets. Cet ouvrage représente un compte rendu de certaines de ces discussions, observations et recommandations pratiques pour aider les dirigeants à comprendre et à combler le déficit de mise en oeuvre de la stratégie.

Consultez le site www.brightline.org/resources/books/ pour télécharger votre exemplaire de ces nouveaux ouvrages et explorer d'autres ressources afin de vous permettre de comprendre et réussir les initiatives de transformation et leur stratégie de mise en oeuvre dans votre organisation.

À propos de la Brightline Initiative

Brightlinetm est une initiative du Project Management Institute (PMI), en association avec des organisations mondiales de premier plan, destinée à aider les cadres supérieurs à combler le fossé coûteux et non productif entre la conception et la mise en oeuvre de stratégies. Pour en savoir plus, consultez le site www.brightline.org.

La Brightline Coalition

Project Management Institute ? Boston Consulting Group ? Bristol-Myers Squibb ? Saudi Telecom Company ? Lee Hecht Harrison ? Agile Alliance ? NetEase

Collaboration en matière d'enseignement et de recherche

Université technique du Danemark ? Consortium for Engineering Program Excellence du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ? Duke Corporate Education ? Insper ? IESE ? Global Teamwork Lab de l'Université de Tokyo ? Blockchain Research Institute

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 novembre 2019 à 13:50 et diffusé par :