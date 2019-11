La carte Vanilla® Prepaid, le meilleur nouveau produit selon Convenience Store News Canada





Les consommateurs accordent à Vanilla Prepaid la première place au rang des produits prépayés MISSISSAUGA, Ontario, 21 novembre 2019 /CNW/ - Vanilla Prepaid, le cadeau idéal pour toute occasion, une exclusivité d'InComm, a annoncé aujourd'hui avoir reçu une distinction, le prix « Meilleur nouveau produit », décernée par Convenience Store News Canada dans la catégorie des produits prépayés.

En septembre, Convenience Store News Canada a confié à Decision Point Research, un cabinet d'études de marché, la mission de réunir un panel de consommateurs pour tester les produits vendus chez les dépanneurs dans trois villes du Canada : Montréal, Toronto et Vancouver. Commentant les produits visés par l'enquête, et ce, sous plusieurs angles, tels que la valeur, la commodité et l'emballage, les consommateurs ont porté leur préférence sur Vanilla Prepaid parmi les nouveaux produits prépayés, et la marque s'est classée au troisième rang dans l'ensemble des 37 catégories.

La carte Vanilla Visa* prépayée, conçue aux fins d'un cadeau et à l'usage personnel, peut être utilisée dans le monde entier, partout où la carte Visa est acceptée, tant en magasin qu'en ligne. À la différence des autres cartes prépayées courantes offrant une valeur nominale fixe, la carte Vanilla Visa prépayée permet aux consommateurs de charger tout montant compris entre 20 $ et 500 $ moyennant des frais d'activation uniques de 7,95 $. Il n'y a aucuns frais après-achat (sauf les frais applicables, s'il en est, aux transactions en devises étrangères) et les fonds n'expirent jamais. Par ailleurs, ce produit n'exige pas d'enregistrement, offrant donc l'accès immédiat, un avantage non négligeable.

Felipe Papaleo, directeur général d'InComm Canada, a commenté : « Quelles que soient les fins pour lesquelles on les achète, un cadeau à un être cher, une transaction en ligne, le suivi des dépenses d'entreprise ou un voyage international, les cartes Vanilla prépayées constituent le produit prépayé idéal. Du côté des détaillants, ces cartes contribuent au chiffre d'affaires, en termes de ventes et de bénéfices, tout en occupant très peu d'espace en magasin. »

Depuis leur sortie en 2008, les cartes Vanilla prépayées ont gagné en popularité au fil des ans. La carte Vanilla Visa, à charge variable, lancée en 2018, est actuellement disponible dans divers supermarchés et dépanneurs au Canada.

À propos de Vanilla® Prepaid

Vanilla Prepaid est une gamme de cartes prépayées, à chargement unique, que l'on peut offrir en cadeau ou utiliser individuellement en toute occasion. Ces cartes, faciles d'emploi, sont acceptées aux quatre coins du monde où les cartes Visa sont acceptées, y compris en ligne, ce qui en fait aussi un moyen pratique et souple de récompenser les employés et de promouvoir la fidélité chez les clients. Les cartes Vanilla prépayées sont en vente dans les pharmacies et les épiceries, chez les dépanneurs et autres détaillants du pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://vanillaprepaid.ca/en/ .

Vanilla® est une marque déposée d'InComm, un chef de file dans le domaine des produits prépayés et de la technologie des paiements.

Vanilla Visa

La carte Vanilla Visa* prépayée est émise par la Compagnie de Fiducie Peoples en vertu d'une licence de Visa Int. *Marque de commerce de Visa International Service Association et utilisée sous licence accordée par la Compagnie de Fiducie Peoples

