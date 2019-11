Les avis d'utilisateurs publiés sur G2 figurent désormais dans AWS Marketplace





- Les avis authentifiés d'utilisateurs de logiciels professionnels publiés sur G2 seront affichés dans AWS Marketplace

CHICAGO, 21 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Les avis d'utilisateurs de G2.com (anciennement G2 Crowd) seront désormais intégrés à Amazon Web Services (AWS) Marketplace. G2 est l'une des plus grandes marketplaces au monde pour découvrir, sélectionner et gérer des technologies à usage professionnel. Chaque mois, plus de trois millions de personnes consultent G2 pour obtenir de l'aide afin de trouver les meilleurs logiciels et services professionnels pour leur entreprise, dans plus de 1700 catégories. AWS Marketplace est un catalogue numérique référençant des milliers de logiciels de vendeurs indépendants qui permet de facilement rechercher, tester, acheter et déployer des logiciels exécutés sur AWS. Cette collaboration avec AWS s'appuie sur une relation déjà existante.

G2 et AWS Marketplace sont en train d'intégrer plus de 20 000 avis d'utilisateurs portant sur les produits disponibles sur AWS Marketplace. Avec plus de 4800 produits de 1400 vendeurs, ce sont plus de 20 000 avis authentifiés d'utilisateurs de logiciels professionnels qui pourront désormais être consultés par les utilisateurs d'AWS Marketplace, qui compte plus de 230 000 clients.

« La publication des avis d'utilisateurs de G2 dans AWS Marketplace aidera les clients à trouver des évaluations vérifiées, ce qui leur permettra de prendre des décisions transparentes et éclairées au moment d'acheter des solutions AWS », a déclaré Garth Fort, directeur d'AWS Marketplace, Amazon Web Services, Inc. « Nous sommes ravis de pouvoir proposer des milliers d'avis supplémentaires à nos clients grâce à G2. »

G2 garantit des avis de produits de haute qualité, car tous les 1 000 000 avis publiés sur G2 ont été validés et modérés par une personne. Chacun des avis de G2 figurant désormais dans AWS Marketplace provient d'un utilisateur vérifié de la technologie en question et n'a pas été financé ou influencé par le vendeur.

« Auparavant, la façon dont les entreprises découvraient des logiciels et des services cloud manquait de transparence et d'authenticité. Nous avons créé G2 pour remédier à ce problème », a déclaré Godard Abel, PDG de G2. « En donnant aux acheteurs B2B des informations impartiales issues d'évaluations d'autres professionnels pour les aider à acheter les services cloud qui leur conviennent le mieux, nous démontrons notre obsession client, une valeur que nous partageons avec AWS. »

Cette nouveauté dans l'écosystème fait suite à la récente annonce d'un partenariat entre G2 et CDW, un fournisseur de premier plan de solutions technologiques multimarques destinées aux entreprises, aux gouvernements, à l'enseignement et aux établissements de santé aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

À propos de G2.com (anciennement G2 Crowd)

Basée à Chicago, la société G2.com est en train de révolutionner la façon dont les entreprises découvrent, achètent et gèrent des logiciels et des services. Chaque moi, plus de trois millions d'utilisateurs font confiance à G2 pour les aider à trouver et acheter le meilleur logiciel pour leur entreprise. La plateforme compte plus d'un million d'avis vérifiés et bénéficie d'un financement total de 100 millions de dollars investis par IVP, Accel Partners, LinkedIn, Emergence Capital, Pritzker Group, Chicago Ventures, Hyde Park Ventures, des leaders du secteur et ses fondateurs. Parmi les clients de G2 figurent Amazon Web Services (AWS), IBM et Zoom. Sa dernière levée de fonds, un financement de série C d'un montant de 55 millions de dollars, a été annoncée en octobre. Peu de temps après, la société a fait l'acquisition de Siftery et Advocately.

Communiqué envoyé le 21 novembre 2019 à 13:22 et diffusé par :