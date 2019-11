Temenos teste son logiciel de banque numérique dans le Cloud sur AWS et confirme sa capacité à traiter plus de la moitié du volume des transactions bancaires dans le monde en une seule instance du logiciel





Temenos (SIX : TEMN), l'éditeur de logiciels bancaires, a annoncé aujourd'hui ses résultats de référence en matière de performance pour Temenos T24 Transact, la nouvelle génération de produits bancaires de base et Temenos Infinity, le produit de front office numérique révolutionnaire dans un exercice de benchmark avec Amazon Web Services (AWS). Dans le test de référence de son architecture de microservices, Temenos a traité 50 000 transactions par seconde (TPS) et a démontré sa capacité à augmenter et à diminuer élastiquement en fonction de la demande des entreprises, garantissant que les banques ne paient que les ressources qu'elles utilisent et bénéficient de coûts d'infrastructure jusqu'à 10 fois inférieurs.

Le benchmark valide le fait que Temenos T24 Transact s'exécute sur AWS Cloud, en utilisant la technologie de base de données NuoDB, la base de données SQL distribuée en mémoire, permet aux banques de bénéficier d'une capacité de traitement illimitée et d'un coût total de possession (TCO) réduit grâce à AWS. Le benchmark fait la démonstration d'un temps de réponse 100 fois plus rapide aux demandes des clients grâce à son architecture en microservices. Temenos investit continuellement dans la recherche et le développement afin de tirer parti des nouvelles technologies qui permettent de réduire le coût total de possession et d'apporter des avantages commerciaux tangibles aux banques. La société a un partenariat stratégique et une participation minoritaire dans NuoDB.

Faits saillants du benchmark :

Une performance hautement évolutive : La plate-forme de banque numérique de Temenos a dépassé les 50K TPS, permettant aux banques de créer des applications évolutives et hautement sécurisées qui tirent parti de l'agilité et des avantages économiques du Cloud. Un coût total de possession inférieur : La redimensionnement automatique, ou l'auto-scaling, permet aux banques de ne payer que la charge de travail active plutôt que de toujours payer la charge de travail potentielle maximale grâce au déploiement dynamique des conteneurs. Une architecture moderne : Exécutée avec Temenos T24 Transact, Temenos Infinity, Temenos Data Event Streaming et l'architecture microservices de Temenos, native du Cloud. Des technologies natives du Cloud : L'architecture Temenos exploite les technologies natives du Cloud telles que les fonctions AWS Lambda, Amazon DynamoDB et les flux de données Amazon Kinesis.

Le secteur bancaire connaît une croissance sans précédent des transactions en ligne, alimentée par les nouveaux canaux numériques, la banque ouverte et les nouvelles technologies. Les services bancaires numériques éloignent les volumes de transactions mondiaux de la trésorerie et augmentent le ratio valeur comptable. D'après CapGemini les transactions autres qu'en espèces ont augmenté de 12 % à l'échelle mondiale entre 2016 et 2017 et ont atteint 539 milliards, soit le niveau le plus élevé des deux dernières décennies. Sur la base de ces calculs, le benchmark de Temenos prouve sa capacité à traiter plus de la moitié du volume mondial des transactions bancaires sur une seule instance du logiciel. En outre, la consolidation du secteur bancaire a entraîné la création de méga-banques avec des exigences encore plus élevées en matière de traitement des transactions.

Max Chuard, PDG de Temenos, a commenté : " Ce benchmark souligne l'innovation et l'investissement incessants de Temenos dans la technologie du Cloud Computing. Le Cloud est en train de changer la donne, permettant aux banques d'accélérer leur transformation numérique et d'optimiser leurs performances et leurs coûts. Temenos a toujours donné à la communauté bancaire un plus grand choix de technologies Cloud de nouvelle génération, en collaboration avec NuoDB et tous les principaux fournisseurs de Cloud. Nous avons obtenu le statut de partenaire technologique avancé dans le réseau de partenaires AWS et avons collaboré pour répondre aux besoins des banques de toutes tailles, y compris les banques de premier rang. Les résultats de l'analyse comparative avec les AWS montrent que notre architecture moderne, native du Cloud et agnostique, associée à une base de données distribuée, permet aux banques de bénéficier d'une efficacité opérationnelle et de coûts d'infrastructure considérablement réduits. Nous pouvons supporter le plus grand volume de transactions et d'exigences opérationnelles de toutes les banques du monde, aujourd'hui et à l'avenir. "

Bob Walmsley, président et PDG de NuoDB : " L'engagement de Temenos en matière d'innovation et de recherche est fondamental pour les progrès que nous avons réalisés dans ce tout dernier benchmark. Notre développement commun permet aux clients de Temenos de réduire le coût total de possession de la solution en utilisant notre base de données SQL distribuée pour s'adapter dynamiquement aux charges de travail variables inhérentes aux exigences des applications bancaires. "

Temenos est pionnier du Cloud depuis 2011 et les résultats de ce benchmark sont une autre première. Temenos a été le premier fournisseur de logiciels à mettre un système bancaire de base dans le Cloud public et le premier à lancer une plateforme de paiement, entièrement intégrée à une plateforme bancaire centrale, dans le Cloud. Temenos a déployé plus de banques dans le cloud que tout autre fournisseur.

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN), qui a son siège à Genève, est le leader mondial des logiciels bancaires; la société collabore avec les banques et autres établissements financiers pour transformer leurs modes opératoires et les aider ainsi à rester à l'avant-garde d'un marché en évolution. Plus de 3 000 entreprises à travers le monde, dont 41 des 50 plus grandes banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien des transactions de plus de 500 millions de clients des services bancaires. Temenos propose des solutions logicielles native et agnostique du Cloud computing pour le front-office et des services bancaires de base, de paiements, de gestion de fonds et de gestion de patrimoine qui permettent aux banques d'offrir à leurs clients des expériences régulières et sans friction et de gagner en excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des coefficients d'exploitation de 25,2 % et un rendement des capitaux propres de 25,0 %, soit 2 fois plus élevé que la moyenne du secteur. Ces clients investissent également plus de 53 % de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit 2,5 fois la moyenne du secteur, ce qui prouve que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.temenos.com.

