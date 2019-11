Une toile légendaire de Picasso vendue pour plus de 9 millions de dollars lors de la vente en salle automnale de la Maison Heffel





Chef-d'oeuvre de Pablo Picasso , Femme au chapeau a été vendu pour 9,1 millions de dollars dans le cadre de cette vente aux enchères sans précédent.

Street, Alert Bay d'Emily Carr figure désormais au deuxième rang des meilleures ventes pour une oeuvre de l'artiste, ayant trouvé preneur pour 2,4 millions de dollars.

Les ventes totales de l'événement automnal se chiffrent à plus de 22,4 millions de dollars.

TORONTO, le 20 nov 2019 /CNW/ - Maison de vente aux enchères d'envergure internationale et chef de file du marché de l'art au Canada, la Maison Heffel a présenté aujourd'hui à Toronto sa vente en salle semestrielle, dans le cadre de laquelle 113 oeuvres en provenance des quatre coins du globe ont été offertes dans une salle remplie au maximum de sa capacité. Des chefs-d'oeuvre de Pablo Picasso, d'Emily Carr et de Joan Mitchell ont volé la vedette lors de cet événement et permis d'atteindre des ventes totales de 22,4 millions de dollars. Près de la moitié des ventes réalisées par Heffel l'ont été pour des oeuvres majeures en provenance de l'extérieur du Canada, une situation qui vient confirmer la place toujours plus enviable qu'occupe le pays - et, au premier plan, la Maison Heffel - sur le marché international de l'art. (Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens et comprennent une prime d'achat.)

Femme au chapeau, le chef-d'oeuvre de Pablo Picasso, a su capter l'attention des amateurs d'art et des collectionneurs du monde entier dans les mois précédant la vente. Visuellement impressionnante et d'une importance historique indéniable, la toile de 1941, qui représente la célèbre artiste surréaliste Dora Maar, muse du peintre, a été pour la première fois exposée à des fins commerciales en 1957, à la galerie Kootz de New York. Ce monumental tableau a été acquis pour la fabuleuse somme de 9?163?750 $, ce qui le classe au premier rang pour ce qui est des montants les plus élevés déboursés pour un artiste étranger dans le cadre d'une vente aux enchères tenue au Canada.

D'autres sommets ont par ailleurs été atteints pour Street, Alert Bay, une grandiose toile d'Emily Carr rarement offerte sur le marché qui a trouvé preneur pour 2?401?250 $. Le tableau, peint par Carr en 1912 à son retour de son extraordinaire voyage en France, illustre un village des Premières Nations de la Colombie-Britannique. Pour la Maison Heffel, ce fut un honneur d'offrir cette toile aux enchères et d'ainsi contribuer à trouver un nouveau foyer à une oeuvre dont l'importance dans l'histoire canadienne est indéniable.

« Nous sommes fiers d'avoir fait du Canada un joueur désormais incontournable dans le domaine des ventes aux enchères à l'échelle internationale », a affirmé David Heffel, président de la Maison de vente aux enchères Heffel. « C'est pour nous un véritable honneur de présenter des oeuvres d'artistes canadiens comme Emily Carr et autres grands maîtres aux côtés de celles d'artistes de renommée internationale tels que Pablo Picasso et Joan Mitchell. »

Points saillants de la vente en salle de l'automne 2019 de la Maison Heffel

Les tableaux de Pablo Picasso figurent parmi les plus recherchés sur le marché international de l'art, et Femme au chapeau ne fait pas exception à cette règle. L'oeuvre a ainsi occupé le devant de la scène lors de la vente automnale de la Maison Heffel , terminant au sommet des ventes de la soirée en étant acquise pour 9?163?750 $ (elle était évaluée entre 8 et 10 millions de dollars).

Street, Alert Bay d'Emily Carr, une toile spectaculaire et expressive, arrive désormais au second rang en ce qui a trait aux sommes les plus importantes déboursées pour une oeuvre de l'artiste vendue aux enchères. L'oeuvre spectaculaire, créée en 1912, a trouvé preneur pour 2?401?250 $ (son estimation préliminaire variait de 2 à 3 millions de dollars).

La participation de plus de 20 enchérisseurs a permis à l'oeuvre Untitled de Joan Mitchell d'atteindre de nouveaux sommets et d'être vendue pour 1?051?250 $, un montant bien au-delà de son évaluation préliminaire, qui allait de 300?000 $ à 500?000 $. La toile abstraite de l'artiste expressionniste de renommée mondiale n'a pas manqué de susciter un vif intérêt chez de nombreux collectionneurs internationaux.

Un engouement incontestable chez les amateurs a permis à la magnifique sculpture Maquette for Dual Form de Barbara Hepworth de trouvé preneur pour la somme de 601?250 $ (elle était évaluée entre 500? 000 $ et 700?000 $). L'oeuvre de Barbara Hepworth est reconnue à l'échelle internationale, et sept reproductions de grande taille de la sculpture offerte par Heffel viennent embellir des espaces publics aux quatre coins du globe.

Consignée par l'acteur et collectionneur d'art Steve Martin, la splendide huile sur carton Mountain Sketch LXX de Lawren Harris a été acquise pour 391?250 $ dans le cadre de cette vente automnale (elle était estimée entre 300? 000 $ et 500?000 $).

Shaft, vibrante et imposante toile de Jack Bush, a trouvé preneur pour l'impressionnante somme de 421?250 $ (son évaluation allait de 350?000 $ à 550?000 $). L'oeuvre avait été consignée par les héritiers de Blema et H. Arnold Steinberg, respectés philanthropes canadiens.

Des tableaux importants de membres originaux du Groupe des Sept étaient aussi offerts dans le cadre de cette vente avec, à leur tête, les fabuleux Morning on the Inlet d'A. J. Casson, vendu pour 301?250 $ (il était évalué entre 250? 000 $ et 350? 000 $) et The Pine Tree, Georgian Bay, créé par Arthur Lismer entre 1923 et 1925 et acquis pour 229?250 $ (son évaluation allait de 80?000 $ à 120?000 $).

Parmi les trois importantes toiles d'A. Y. Jackson consignées par le Musée des beaux-arts de l'Ontario s'est distingué la formidable Laurentian Hills, Early Spring, avec un prix de vente atteignant 157?250 $ (elle était estimée entre 100? 000 $ et 150?000 $).

Une guerre d'enchères féroce pour l'huile sur toile Snow Patches, Boston Corners, créée en 1916-1917 par David Milne, a permis à l'oeuvre de trouver preneur pour la somme de 301?250 $ (son estimation variait de 250?000 $ à 350?000 $).

Des records pour de nombreux artistes ont été établis dans le cadre de cette vente en salle automnale. Parmi ceux-ci, notons la vente de Silent in Our Beauty We Stand de Daphne Odjig pour 121?250 $ (son estimation allait de 30?000 $ à 50? 000 $) et celle de Bocour Blue de Ronald Martin pour 85?250 $ (l'oeuvre était évaluée entre 30? 000 $ et 40?000 $).

Deux sérigraphies légendaires d'Andy Warhol ont été acquises pour des montants supérieurs à leur évaluation préliminaire. Ainsi, Marilyn Monroe (Marilyn) (F.&S. II.23) a trouvé preneur pour 217?250 $ (elle était estimée entre 125? 000 $ et 175?000 $), alors que Mick Jagger (F.&S. II.142) a été vendue pour 73?250 $ (son évaluation allait de 40?000 $ à 60?000 $).

La Maison Heffel accepte présentement des consignations, y compris d'oeuvres internationales, pour sa vente aux enchères du printemps 2020. La date limite des consignations pour la vente printanière est fixée au 21 février 2020.

De plus amples renseignements sur les oeuvres présentées dans le cadre de la vente automnale de cette année peuvent être trouvés à l'adresse suivante : www.heffel.com.

À propos de la Maison de vente aux enchères Heffel

Heffel a vendu plus d'oeuvres d'art canadiennes que tout autre commissaire-priseur à l'échelle mondiale, avec des ventes aux enchères d'oeuvres d'art totalisant plus d'un demi-milliard de dollars depuis 1978. Avec des bureaux à Toronto, à Vancouver, à Montréal, à Ottawa et à Calgary, la Maison Heffel est forte de l'équipe de professionnels des beaux-arts la plus chevronnée au Canada et offre un service à la clientèle supérieur aux vendeurs et aux acheteurs du monde entier.

