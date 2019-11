Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route - Reconnaissance et honneurs pour 30 bénévoles





QUÉBEC, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le dévouement remarquable de 30 bénévoles provenant des clubs de motoneige et de véhicule tout-terrain (VTT) de toutes les régions du Québec a été souligné hier, à l'Assemblée nationale, lors de la 10e cérémonie de remise du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route (VHR).

À cette occasion, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, en compagnie de son adjoint parlementaire et député de Beauharnois, M. Claude Reid, a remis une distinction aux 30 lauréats afin de souligner leur contribution essentielle à l'entretien et à la surveillance des sentiers de motoneige et de VTT, et ultimement au fait de rendre la pratique de ces loisirs plus sécuritaire.

M. Paul Audet, lauréat de la région de la Capitale-Nationale pour la motoneige, et M. Mario Gaudet, lauréat de la région du Centre-du-Québec pour le VTT, se sont vu remettre le prix du volet Excellence pour leur implication et leur engagement exceptionnels.

Le ministre a également profité de l'occasion pour confirmer une aide financière de plus de 13,5 millions de dollars visant à soutenir la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ), la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) et les clubs qui leur sont affiliés dans la réalisation de projets favorisant une pratique plus sécuritaire du VTT et de la motoneige sur l'ensemble des sentiers sous leur responsabilité. Une somme de plus de 6,4 millions de dollars sera octroyée dans le cadre du Programme d'aide financière aux véhicules tout-terrain du Québec, et un montant de plus 7,1 millions sera accordé dans le cadre du Programme d'aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec.

Citations

« Je salue le travail accompli et la contribution inestimable de ces bénévoles. Grâce à eux, le Québec bénéficie d'un réseau de sentiers de VTT et de motoneige sécuritaires, entretenus et surveillés. Par leur dévouement, ils contribuent à l'essor économique du Québec et de ses régions, tout en assurant la sécurité des adeptes de VHR. Félicitations pour votre engagement à l'égard de la pratique de la motoneige et du VTT. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je tiens à féliciter chaleureusement ces passionnés, qui consacrent temps et énergie, de façon bénévole, afin d'assurer la pérennité des sentiers et l'évolution de la pratique des VHR. Une activité qui, rappelons-le, contribue de façon significative à la prospérité économique des régions. »

Claude Reid, adjoint parlementaire du ministre des Transports et député de Beauharnois

Faits saillants

Le Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route vise à reconnaître le travail de bénévoles qui se sont démarqués par leur engagement dans leur communauté et par leurs actions qui, menées au sein d'un club ou d'une fédération, ont eu une portée locale ou régionale.

reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route vise à reconnaître le travail de bénévoles qui se sont démarqués par leur engagement dans leur communauté et par leurs actions qui, menées au sein d'un club ou d'une fédération, ont eu une portée locale ou régionale. Le réseau de sentiers fédérés du Québec compte plus de 33 000 kilomètres pour la pratique de la motoneige et plus de 25 000 kilomètres pour la pratique du VTT. Les sentiers sont entretenus et surveillés par quelque 8 000 bénévoles, dont l'engagement représente, selon les fédérations, en moyenne 2 millions d'heures par année.

Les retombées économiques liées à la pratique de la motoneige et du VTT sont estimées à plus de 3 milliards de dollars annuellement.

Liens connexes

Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route

Programme d'aide financière aux véhicules tout-terrain du Québec

Programme d'aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook .

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

Communiqué envoyé le 21 novembre 2019 à 13:00 et diffusé par :