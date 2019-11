Tradeweb lance le trading de portefeuilles obligataires sur le crédit européen





Tradeweb Markets, Inc. (Nasdaq : TW), l'un des principaux exploitants mondiaux de plateformes électroniques destinées aux marchés actions et des produits de taux (obligations et devises), annonce aujourd'hui le lancement du trading de portefeuilles obligataires sur le crédit européen, dix mois seulement après l'introduction réussie de cette fonctionnalité sur le crédit américain. À fin octobre 2019, les opérations de trading de portefeuilles réalisées via Tradeweb excédaient 29 milliards de dollars, certaines opérations atteignant pas moins d'un milliard de dollars en valeur notionnelle. Actuellement, Tradeweb permet le trading de portefeuilles obligataires sur l'Europe, sur les États-Unis pour les segments investment grade et du haut rendement, ainsi que sur les marchés émergents.

« La fonctionnalité de trading de portefeuilles de Tradeweb démontre sa capacité unique à associer technologies innovantes et potentiel de liquidité, pour offrir encore plus d'efficience à ses clients », commente Enrico Bruni, directeur d'exploitation Europe et Asie chez Tradeweb. « Nous avons été les premiers à proposer le trading de portefeuilles obligataires sur les États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'élargir cette solution au crédit européen ».

« L'expansion de notre solution de trading de portefeuilles constitue une avancée importante pour la réalisation d'opérations obligataires sur le crédit européen », ajoute Charlie Collins, responsable du crédit européen chez Tradeweb. « Nous avons entièrement rationalisé un processus jusque-là trop fastidieux et source d'erreurs, avec en plus pour avantage de pouvoir identifier le prix le plus efficient et de disposer d'analyses permettant de réduire les coûts ».

Le trading de portefeuilles Tradeweb permet aux investisseurs institutionnels de regrouper des centaines d'obligations sur le crédit européen dans un seul panier, de négocier un prix « portefeuille » grâce à de multiples sources de liquidité et d'effectuer une seule transaction. Les clients peuvent inclure des ordres tant d'achat que de vente pour les différentes obligations d'un portefeuille, ce qui offre une exécution plus efficiente et rapide. Ils sont aussi en mesure de limiter les fuites d'informations, en envoyant directement leurs ordres à un trader de portefeuilles donné, et de réduire le risque d'erreur humaine inhérent aux opérations manuelles, grâce à l'automatisation du processus de bout en bout.

« La solution de trading de portefeuilles Tradeweb offre aux gestionnaires d'actifs un moyen efficace d'accéder à plus de liquidité, pour des obligations pouvant être difficiles à négocier à défaut de les regrouper », ajoute Laurent Albert, directeur mondial de l'exécution des opérations chez NAMFI. « Nous sommes également mieux à même de prouver l'exécution optimale des ordres, grâce à la mise en concurrence de multiples courtiers lors de l'envoi des demandes, et à l'exploitation des outils Tradeweb d'analyse du trading de portefeuilles pour optimaliser notre stratégie d'exécution ».

Alors que le trading de portefeuilles est disponible depuis de nombreuses années sur les marchés actions, les sociétés buy-side adoptent aujourd'hui plus largement une stratégie de transfert simultané de gros volumes de risque de crédit. L'un des facteurs clés conduisant les traders institutionnels à de plus en plus recourir à cette stratégie est la croissance des fonds cotés en bourse à revenu fixe : les courtiers sont donc plus nombreux à coter des milliers d'obligations en temps réel pour faciliter la création et le remboursement de ces fonds.

« Nous sommes enthousiasmés de pouvoir travailler avec Tradeweb et sa fonctionnalité de trading de portefeuilles. Grâce à elle, l'offre Credit Algo de Morgan Stanley améliore encore l'expérience de l'utilisateur buy-side. Nous fournissons des cotations efficientes et transparentes à nos clients, avec une plus grande certitude d'exécution », explique Phil Allison, responsable du trading automatisé sur produits à revenu fixe chez Morgan Stanley.

Pour les investisseurs buy-side, le trading de portefeuilles a pour avantages un rééquilibrage plus efficient des portefeuilles, la capacité d'aisément répliquer un indice de référence ou une stratégie, une liquidité accrue pour un éventail plus large d'instruments obligataires, une cotation améliorée, un processus d'exécution rationalisé, l'atténuation du risque et des fuites d'information, et l'optimalisation accrue de l'exécution. Selon un rapport BlackRock*, le volume du trading de portefeuilles sur obligations d'entreprises investment grade et à haut rendement aurait été de 50 milliards de dollars au premier semestre 2019.

* Source : « The modernization of the bond market », BlackRock.

À propos de Tradeweb Markets

Tradeweb Markets, Inc. (Nasdaq : TW) est l'un des principaux exploitants mondiaux de plateformes électroniques destinées aux marchés actions et des produits de taux (obligations et devises). Fondée en 1996, la plateforme électronique Tradeweb permet à des investisseurs institutionnels, professionnels et particuliers d'effectuer des opérations sur les marchés en bénéficiant d'un traitement direct, et de disposer de données, d'informations financières et d'analyses pour plus de 40 produits. Les technologies avancées élaborées par Tradeweb améliorent l'identification du meilleur prix, l'exécution des ordres et les processus de trading, tout en permettant à ses clients de travailler à plus grande échelle et de réduire les risques liés à leurs opérations de trading. Tradeweb est au service de quelque 2 500 clients dans plus de 65 pays. Au cours des quatre derniers exercices trimestriels, Tradeweb a en moyenne facilité des opérations d'une valeur notionnelle de 700 milliards de dollars par jour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tradeweb.com.

