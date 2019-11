Pr. Francisco Chinesta, Enseignant-chercheur aux Arts et Métiers, directeur du département scientifique et Président du comité scientifique d'ESI Group, reçoit la médaille d'argent du CNRS





ESI Group (Paris:ESI), acteur mondial de la simulation numérique et du prototypage virtuel pour les industriels, annonce que le Professeur Francisco Chinesta, directeur du département scientifique et Président du comité scientifique, a reçu la médaille d'argent du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) lors une cérémonie de remise des médailles Talents CNRS le jeudi 21 novembre 2019 au Centre d'art et de culture de Meudon, France.

Le Professeur Chinesta, 53 ans, est l'un des plus grands chercheurs internationaux en modélisation et simulation et professeur de physique computationnelle à l'École nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM). Titulaire d'un doctorat en mécanique numérique de l'université polytechnique de Valence en Espagne, il a notamment présidé la Chaire AIRBUS de 2008 à 2012, et a créé en 2013 la Chaire académique ESI Group École Centrale de Nantes, en 2018 la Chaire académique avec l'université de Zaragoza, et la Chaire académique ESI Group aux Arts et Métiers en 2019.

Reconnu pour son expertise dans le monde entier, Pr. Francisco Chinesta a été élu membre senior de l'Institut universitaire de France en 2011 puis membre de l'Académie royale des sciences de l'ingénierie d'Espagne en 2013. Il obtient en 2018 la médaille Zienkiewicz de l'International Association of Computational Mechanics (New York, Etats-Unis) et devient Docteur Honoris Causa de l'université de Zaragoza. En parallèle de ces multiples activités, il est éditeur en chef et coéditeur de plusieurs journaux scientifiques et a inscrit à son compteur plus de 300 articles et 600 participations à des conférences.

Titulaire de la chaire ESI Group ? Arts et Métiers, Pr. Francisco Chinesta est convaincu de la démocratisation de la simulation numérique et de la nécessité pour les industriels d'avoir recours à des solutions plus efficaces et moins coûteuses pour faire face à leurs enjeux de transformation.

Vincent Chaillou, Directeur Général Délégué d'ESI Group commente : « C'est un jour exceptionnel pour ESI avec la remise du prestigieux prix CNRS au Professeur Chinesta qui mérite notre reconnaissance et félicitations. Grâce à son leadership et son esprit de collaboration nous avons récemment repoussé certaines limites critiques pour promouvoir nos solutions de prototypage virtuel. Actuellement il participe à rendre notre solution Hybrid TwinTM opérationnelle en temps réel, pour supporter le pilotage assisté et autonome de lignes de montage ou de véhicules, par exemple. »

« L'innovation scientifique est au coeur d'ESI et avec l'émergence des nouvelles technologies (Internet des objets, Big Data, intelligence artificielle), nous avons parié sur le paradigme hybride modèle-donnée, matérialisé dans le concept du jumeau hybride. Travailler aux côtés des équipes d'ESI de très haut niveau et leurs partenaires est pour moi un enrichissement quotidien. » souligne Pr. Francisco Chinesta.

Depuis près de vingt ans, le CNRS récompense celles et ceux qui ont le plus contribué au rayonnement du Centre et à l'avancée de la recherche. Au sein de chacun des dix instituts thématiques, la médaille d'argent distingue un à cinq chercheur(s) « pour l'originalité, la qualité et l'importance de ses (leurs) travaux, reconnus sur le plan national et international ».

À propos d'ESI Group

ESI Group est un acteur mondial de la transformation des industriels. Grâce à sa maîtrise des techniques de simulation et de son savoir-faire unique de la physique des matériaux développée et affinée au cours des 45 dernières années, la société propose des solutions de prototypage virtuel. ESI Group a défini une approche globale centrée sur la productivité industrielle et la performance des produits, tout au long de leur cycle de vie (Product Performance Lifecycle tm), incontournable lors trois étapes clés de la vie d'un produit : sa conception, sa fabrication et son usage.

Présent dans plus de 40 pays et dans les principaux secteurs industriels, ESI Group emploie environ 1200 spécialistes de haut-niveau. Son chiffre d'affaires en 2018 s'est élevé à 139M? et 30% a été consacré en R&D. ESI est une société française cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris, labellisée « Entreprise Innovante » en 2000 par Bpifrance et éligible aux FCPI et aux PEA-PME. Le Groupe a remporté le prix Gaïa en 2018 pour la troisième année consécutive, dans la catégorie des ETI.

A propos du prototypage virtuel

Vers une nouvelle économie centrée sur l'usage, la transformation du secteur industriel est une réalité mondiale contraignant l'ensemble de ses acteurs ; entre raccourcissement des délais de production et de commercialisation, intensification concurrentielle, pression sur les coûts, ou encore disruptions réglementaires, sécuritaires et environnementales. L'enjeu pour les industriels est de taille : innover et se transformer en maintenant et améliorant leurs niveaux de croissance et de rentabilité.

Face aux bouleversements opérationnels actuels profonds impactant les industriels de tous secteurs, le prototypage virtuel s'impose comme la solution de référence leur permettant de supprimer essais physiques et prototypes réels. Les bénéfices des solutions de simulation du groupe offrent un gain opérationnel et économique significatifs. Au-delà de la performance des industriels sur leur méthodologie de production, ESI adresse désormais la performance de leurs produits tout au long de leur cycle de vie, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives en maintenance prédictive.

