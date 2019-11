Des héros de l'ombre mis en lumière lors du 21e Gala des Prix Policiers du Québec





MONTRÉAL, le 21 novembre 2019 /CNW Telbec/ - Le 21e Gala des Prix Policiers du Québec rend aujourd'hui hommage à 20 policières et policiers à l'Hôtel Marriott Château Champlain, à Montréal.

Les associations syndicales policières et les membres du Conseil de gouvernance souligneront ainsi le dévouement et le travail exceptionnel accompli par des policières et policiers partout au Québec et qualifiés de Héros de l'ombre.

Près de 300 invités provenant de tous les horizons participeront à ce gala. M. Sylvain Boisvert, policier au Service de police de la Ville de Québec, agira à titre de maître de cérémonie, secondé par M. Gino Paré, policier à la Sûreté du Québec. Le mot de bienvenue se fera sur le coup de midi, alors que la présentation de l'édition 2019 des Prix Policiers du Québec débutera à 12 h 50.

Ces policières et policiers recevront le Cristal des Prix Policiers du Québec pour s'être illustrés par leur courage, leur esprit d'équipe, leur persévérance et leur engagement auprès de leur communauté. Le détail de leurs actes méritoires est accessible sur la page web des Prix Policiers du Québec (www.prixpoliciersduquebec.ca).

Le Conseil de gouvernance

Le Conseil de gouvernance a pour mandat de faire l'examen de toutes les candidatures qui lui sont soumises et s'assure que le choix des lauréats retenus se fasse de façon objective et rigoureuse.

Remise d'un don

Un don de 10 000 $ sera remis à La Vigile par l'entremise du Fonds humanitaire de l'Association des policières et policiers provinciaux du Québec, de la Fondation de l'Association des Membres de la Police Montée du Québec, du Fonds humanitaire de la Fraternité des policiers et policières de Montréal ainsi que du Fonds humanitaire de la Fédération des policiers et policières municipaux du Québec.

La Maison La Vigile est un organisme sans but lucratif ayant pour mission d'accompagner les femmes et les hommes qui ont une problématique de dépendance à l'alcool et aux drogues et qui désirent reprendre de saines habitudes de vie, leurs activités quotidiennes et avoir une meilleure gestion de leurs émotions. Les services de La Vigile s'adressent tout particulièrement aux personnes qui portent ou portaient l'uniforme (agents de la paix, agents des services correctionnels, anciens combattants, militaires, paramédics, pompiers, répartiteurs 911) et les personnes qui travaillent dans les métiers d'aide et de soins (infirmières, intervenants de toutes sortes, médecins, psychologues, travailleurs sociaux) ainsi qu'aux membres de leur famille. Mieux comprendre la réalité de ces métiers et leur réalité organisationnelle font en sorte que La Vigile a développé une expertise avec ce type de clientèle.

