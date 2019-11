Manga Hokusai Manga : le seul arrêt de l'exposition japonaise au Québec!





MONTRÉAL, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'exposition Manga Hokusai Manga sera présentée à la bibliothèque de Rivière-des-Prairies du 16 novembre au 5 janvier 2020. Cette exposition rend hommage à Hokusai, dessinateur considéré comme l'une des figures majeures du mouvement artistique appelé japonisme, en retraçant son cheminement. Il s'agit du seul arrêt au Québec de cette exposition japonaise!

« C'est un honneur pour nous de recevoir une exposition d'une telle ampleur à l'arrondissement. Hoku­sai est un artiste majeur et cette exposition est une occasion unique d'explorer le manga japonais à travers les magnifiques croquis de l'un des artistes les plus célèbres du Japon. Nous sommes heureux de pouvoir partager cette exposition avec la communauté montréalaise » a déclaré la mairesse, Caroline Bourgeois.

À travers des illustrations, des livres, des vidéos et des oeuvres contemporaines d'artistes, les visiteurs feront une immersion captivante dans l'univers fabuleux du manga.

La présentation à Montréal de cette exposition a été réalisée en collaboration avec The Japan Foundation et le Consulat Général du Japon à Montréal, qui sera invité à signer le livre d'or de l'arrondissement, qui souligne la venue de personnalités ou délégations étrangères en visite chez nous. Établi depuis 2012, le livre d'or est aussi une façon de faire ressortir l'engagement exceptionnel des acteurs locaux qui se démarquent dans un secteur d'activité. Il vise à faire reconnaître les réalisations marquantes des Pointeliers et Prairivois à l'ensemble de la communauté et à perpétuer la mémoire pour les générations futures.

Katsushika Hokusai, plus connu simplement comme Hokusai, fût un peintre, graveur, dessinateur et auteur d'écrits populaires japonais né en 1760 à Edo, l'ancien nom de Tokyo. Décédé en 1849, Hokusai est l'inventeur du mot "manga" que l'on peut traduire par dessin libre. Son oeuvre est à l'origine du mouvement japoniste qui influence de nombreux artistes européens comme Gauguin, Van Gogh, Monet, Klimt ou Auguste Renoir. Il est connu pour des oeuvres telles que Trente-six vues du Mont Fuji (1831-1833) comptant 46 estampes de style ukiyo-e (estampes japonaises gravées sur bois) et La Grande Vague de Kanagawa (1831), son estampe la plus célèbre.

