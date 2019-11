L'AQIP félicite l'honorable Bernadette Jordan pour sa nomination à titre de ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne





QUÉBEC, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de la formation du nouveau Conseil des ministres du gouvernement Trudeau, l'Association québécoise de l'industrie de la pêche (AQIP) tient à saluer la nomination de l'honorable Bernadette Jordan à titre de ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

L'AQIP, qui représente les transformateurs de poissons et de fruits de mers des régions maritimes du Québec, offre sa pleine et entière collaboration à la ministre Jordan pour discuter et pour traiter des enjeux qui touchent l'industrie de la pêche.

« L'industrie de la pêche représente un fort pan de notre économie régionale dans l'est du pays, et il est essentiel de travailler à maintenir et à développer cet apport économique important. Notre association est en mode collaboration avec le gouvernement du Canada. Nous sommes enthousiastes à l'idée de pouvoir bientôt travailler de concert avec la ministre Jordan afin d'assurer la pérennité de notre industrie, au bénéfice des transformateurs et des travailleurs de la pêche, mais aussi des consommateurs canadiens », a déclaré monsieur Jean-Paul Gagné, directeur général de l'Association québécoise de l'industrie de la pêche.

À propos de l'Association québécoise de l'industrie de la pêche

Organisme sans but lucratif, l'AQIP a été fondée en juin 1978 par les entreprises de transformation de produits marins des régions maritimes du Québec. Elle assure la défense de leurs intérêts auprès des instances concernées. Elle constitue la plus ancienne association d'entreprises de transformation de poissons et de fruits de mer au Canada. L'AQIP compte 54 membres, dont 32 membres industriels en provenance de la Gaspésie, des Îles de la Madeleine, de la Côte-Nord et du Bas-Saint-Laurent et 22 membres associés en provenance de partout au Québec.

