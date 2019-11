De nouveaux objets de mémoire à la Boutique de BAnQ : des idées-cadeaux originales qui mettent en valeur le patrimoine documentaire québécois





MONTRÉAL, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À l'approche des fêtes, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) est fière de proposer aux Québécois de nouveaux objets de mémoire mettant en valeur les racines et le patrimoine d'ici. Grâce au bel enthousiasme du public, de tout nouveaux produits inspirés des collections et fonds d'archives de BAnQ viendront s'ajouter à la foule d'objets déjà offerts à prix abordables comprenant bougies, sacs, aimants, cahiers, bouteilles réutilisables et sous-verres, entre autres. La Boutique propose aussi une sélection de produits du terroir. Située dans le hall de la Grande Bibliothèque, la Boutique de BAnQ vaut le détour.

Inaugurée en octobre 2018, la Boutique de BAnQ s'avère un lieu incontournable pour le public à la recherche d'un souvenir ou d'un cadeau original pour toutes occasions. Les équipes de BAnQ se sont affairées à prospecter ses fonds et collections afin de sélectionner des illustrations emblématiques du patrimoine. Ainsi, la collection d'objets s'articule autour de plusieurs thèmes tels que les pays d'en haut, la chasse-galerie, la cuisine au Québec, les quartiers et l'architecture de Montréal, les cartes géographiques anciennes, le rigodon; la raquette, le ski et les sports d'hiver; la fabrication du sucre d'érable; la cuisine du temps des Fêtes ou encore la flore du Québec.

Le prix des objets varie généralement entre 5 $ et 50 $.

Boutique de BAnQ

La Boutique est ouverte du mardi au dimanche, de 10 h à 18 h.

Elle est située dans le hall d'entrée de la Grande Bibliothèque.

475, boulevard De Maisonneuve Est

Montréal (Québec) H2L 5C4

Les commandes par courriel sont possibles. Il suffit d'écrire à boutique.banq@banq.qc.ca.

