Publisac : appuis et témoignages

MONTRÉAL, 21 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- « Nous sommes très touchés par la mobilisation importante de la population envers le Publisac, un produit que certains regardent de haut, mais qui est consulté par neuf Québécois sur dix, a déclaré François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental (TSX : TCL.A TCL.B), propriétaire du Publisac. Le site web jaimemonpublisac.ca , lancé en août dernier, a permis de recueillir plus de 70 000 appuis de partout au Québec, et près de 20 000 personnes ont pris le temps de nous laisser des commentaires qui en disent long sur l'attachement des gens pour notre produit. Nous tenons à leur dire un grand merci et à partager leurs voix. »



Le 12 novembre dernier a pris fin une consultation publique tenue par la Ville de Montréal à la suite d'une pétition citoyenne visant à modifier le mode de distribution du Publisac en remplaçant l'option de retrait actuel par un renversement du modèle d'affaires qui, à cause des coûts et de la complexité qu'il engendrerait, se traduirait par la disparition du Publisac. La consultation a permis à divers groupes de se faire entendre. Toutefois, la majorité silencieuse, à savoir les utilisateurs du Publisac et notamment les moins nantis qui comptent sur lui chaque semaine, ont choisi d'exprimer massivement leur appui par l'entremise de jaimemonpublisac.ca .

Pour les 2,5 millions de Québécois qui vivent dans des foyers où l'on gagne moins de 35 000 $ par année, les circulaires du Publisac représentent 1000 à 1500 $ d'économies. « Le Publisac est utile pour tout le monde, mais il est particulièrement essentiel pour les ménages à faible revenu et pour les personnes âgées, qui en vaste majorité préfèrent le papier au format numérique, et pour qui Internet est souvent un luxe. Les circulaires papier demeurent l'outil principal utilisé par les ménages pour comparer les prix, identifier les aubaines, trouver des coupons-rabais, planifier leurs achats et optimiser leur budget », a expliqué M. Olivier. En outre, le Publisac permet à des milliers de commerçants locaux d'attirer les clients dans leurs magasins, et presque tous les hebdos du Québec sont distribués par son entremise.

« Les considérations environnementales sont fondamentales et nous y répondons déjà de façon très active. Le Publisac se situe au coeur de l'économie circulaire du papier, puisque 86 % des circulaires sont recyclées et qu'aucun arbre n'est coupé pour le produire. Et il se présente dans un nouveau sac de plastique, entièrement fabriqué ici de matière recyclée, un pas vers l'économie circulaire du plastique au Québec, tout en demeurant entièrement recyclable », a ajouté M. Olivier.

Voici quelques témoignages des 20 000 personnes au sujet du Publisac :

« Le Publisac est essentiel pour planifier mes achats hebdomadaires. Je peux comparer les prix de plusieurs fournisseurs en seulement quelques minutes. Il me permet d'économiser de façon substantielle. Comme je suis handicapé et à faible revenu c'est vraiment très apprécié. Bravo pour vos initiatives pour réduire votre empreinte écologique. »

« Publisac me permet de découvrir les bonnes affaires dans les magasins de mon quartier. Sans les circulaires, je ne me déplacerais pas en magasin et achèterais sans doute en ligne. C'est important de soutenir les commerces locaux face aux géants du commerce en ligne! J'aime aussi lire les informations locales et sans l'Hebdo gratuit, je ne serais pas au courant des activités et des nouvelles de mon quartier! Je vous encourage à continuer à distribuer le Publisac! »

« Je suis une mère seule avec quatre enfants. Je me repose sur le Publisac pour savoir ce qui est en spécial dans quel magasin, pour bien utiliser mon budget. C'est pratique d'avoir toutes les circulaires au même endroit, par rapport à chercher sur Internet pour ce dont j'ai besoin. On gagne du temps et on peut se référer aux circulaires. »

« Le Publisac est un incontournable pour tirer parti des économies de la semaine. Il est particulièrement utile pour les personnes dont les revenus sont sous le seuil de la pauvreté, et j'en suis. Le faire disparaître causerait un préjudice aux personnes à faible revenu. »

« Quand on ne dispose que d'un revenu modeste, le Publisac est indispensable. Tant mieux pour ceux qui lèvent le nez sur les circulaires s'ils peuvent se le permettre financièrement, mais c'est loin d'être le cas pour tout le monde. Le Publisac me permet de n'acheter, ou presque, que des articles en solde. Sans les économies atteintes, il me serait impossible de me nourrir sainement! »

« Un indispensable dans ma recherche des aubaines hebdomadaires. Bien sûr que ça existe en ligne, mais moi je n'aime pas ça, sur mobile ou tablette c'est trop petit, sur ordinateur trop fatiguant, comme programmeur-analyste, je passe déjà trop de temps sur l'ordi! Sur papier c'est plus facile et plus simple! Et on peut facilement les emporter pour défendre une baisse de prix!

« Le Publisac est primordial dans mon cas. Je vérifie tous les spéciaux et je prépare ma commande en conséquence, surtout lorsque je veux faire livrer par le magasin Métro ou lorsque je peux trouver quelqu'un pour aller faire mes courses ou venir avec moi pour m'aider. Je suis une personne à mobilité réduite - j'utilise un fauteuil motorisé. De plus, j'ai un revenu très modeste, il faut que je fasse très attention... »

« Bonjour, étant étudiant et par conséquent ayant un budget plus limité, le publisac m'est fort utile lorsque je cherche les meilleures aubaines pour faire mon épicerie hebdomadaire. Je sais que les circulaires sont maintenant disponibles en ligne mais je n'en retire pas la même satisfaction que lorsque je les consulte version papier. J'aime encercler avec mon stylo les choix qui m'intéressent avant de les ajouter à ma liste. De ce fait, j'espère que celui-ci ne disparaîtra pas. »

« Étant une adulte qui a fait un retour aux études, les Publisacs me permettent de voir les économies que je peux faire à chaque semaine afin de diminuer l'endettement. Une fois après avoir fait ma liste d'épicerie, je réutilise les circulaires de papiers (pas ceux qui sont sur papier glaçé) pour enrouler les résidus de cuisine pour le placer dans le bac à compost. Donc, les papiers circulaire auront été utilisés pas une, mais deux fois! Et je réutilise les sacs plastique pour notre petite poubelle! »

Le Publisac n'est pas distribué à ceux qui ne souhaitent pas le recevoir. C'est très facile, il suffit d'appeler au 1 888 999-2272 ou de remplir le formulaire en ligne au publisac.ca pour obtenir gratuitement un pictogramme et l'afficher à sa porte. Ce modèle permet la réduction à la source. Selon un sondage CROP récent, 86 % des Québécois appuient le mode de distribution actuel du Publisac, plutôt que de le voir disparaître.

