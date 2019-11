Cultiver les possibles : soutenir pleinement les femmes en agriculture





QUÉBEC, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil du statut de la femme (CSF) publie aujourd'hui Les femmes en agriculture - Cultiver les possibles. Cet avis s'appuie sur l'expérience de la relève agricole féminine au Québec, afin de mettre en lumière leurs trajectoires professionnelles et les défis liés à leur établissement.

Reconnaître une contribution essentielle

C'est la première fois qu'une étude au Québec traite de manière aussi approfondie du rôle des femmes en agriculture. « Cet avis du Conseil du statut de la femme met en valeur la contribution des agricultrices à l'essor économique du Québec et confirme leur importance en tant qu'actrices de changement social » affirme la présidente du Conseil, Me Louise Cordeau.

Alors que les femmes ont toujours participé activement à l'agriculture québécoise, leur travail dans ce secteur est longtemps demeuré invisible.

Aujourd'hui, elles représentent plus du quart des propriétaires détenant des parts dans une exploitation agricole. Si elles investissent tous les types de production agricole, elles choisissent toutefois plus souvent que leurs collègues masculins de se lancer dans le démarrage d'une entreprise plutôt que de prendre la relève de l'exploitation familiale. Il ressort aussi de cette étude que les femmes en agriculture usent de stratégies innovantes pour garantir leur succès, en plus de mettre en oeuvre des pratiques entrepreneuriales qui s'arriment à des valeurs sociales et environnementales.

Afin de mieux connaître leurs réalités, le CSF a rencontré des agricultrices du Québec. Leurs témoignages ont d'abord mis en lumière des enjeux et des défis spécifiquement liés à leur travail. L'analyse de leurs expériences et le travail de recherche ont ensuite permis au CSF d'émettre des recommandations destinées à favoriser la contribution essentielle des femmes à l'avenir de l'agriculture du Québec.

Une approche multiplateforme

En octobre 2018, le travail de réflexion du Conseil du statut de la femme a débuté avec la publication du portrait intitulé La relève agricole féminine au Québec - Remuer ciel et terre. Aujourd'hui, en plus de l'avis, il lance le balado Paroles d'agricultrices et le microsite Agricultrices : l'entreprenariat agricole se conjugue au féminin et au présent afin de mettre en lumière le succès que ces femmes connaissent et les défis qu'elles doivent encore surmonter.

Pour information

Elizabeth Perreault

Responsable affaires publiques et relations médias

Conseil du statut de la femme

elizabeth.perreault@csf.gouv.qc.ca

Cellulaire : 418 446-2203 / Téléphone : 418 643-4326 poste 245

SOURCE Conseil du statut de la femme

Communiqué envoyé le 21 novembre 2019 à 09:00 et diffusé par :