Officiellement 50 ans! Une conférence marquant 50 ans de dualité linguistique et d'éducation au Canada





GATINEAU, QC, le 21 nov. 2019 /CNW/ - L'Association d'études canadiennes, Canadian Parents for French et le Commissariat aux langues officielles du Canada organisent conjointement une conférence bilingue pour souligner le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles.

La conférence réunira des jeunes, des parents ainsi que des universitaires, des chercheurs et des pédagogues parmi les plus éminents du Canada en vue d'échanger des idées et de tracer la voie de la dualité linguistique au pays.

Plus de 150 participants sont attendus à la conférence, dont le programme multidisciplinaire comprend une variété de sujets sur l'histoire des langues officielles du Canada, les plus récentes recherches sur l'éducation et l'utilisation de la langue ainsi que les possibilités et les contraintes des technologies en matière d'apprentissage des langues et de traduction. Les parents et les pédagogues discuteront également des défis et des solutions liés à l'apprentissage du français langue seconde.

Plus de 40 jeunes Canadiens de partout au pays participeront à la conférence afin de faire part de leurs expériences et de leurs idées au sujet des questions qui les touchent aujourd'hui et qui continueront d'influencer leur avenir, notamment l'insécurité linguistique, les identités multiples et l'inclusion dans une société multiculturelle, et la politique linguistique du Canada.

La conférence se déroulera du 21 au 23 novembre 2019, au Palais des congrès de Gatineau et au Four Points by Sheraton Hotel & Conference Centre à Gatineau, au Québec. Le programme de la conférence peut être consulté ici.

« Cette conférence constituera une occasion importante d'entendre les décideurs, les chercheurs et les dirigeants des communautés de langue officielle en situation minoritaire sur le passé, le présent et l'avenir des langues officielles à l'échelle du pays. »

- Jack Jedwab, président et directeur général de l'Association d'études canadiennes

« Il y a 400 000 élèves inscrits en immersion française chaque année au Canada, et la demande de la part des parents ne cesse de croître, en particulier dans les provinces de l'Ouest. La demande est si importante que les résultats suggèrent que nous pourrions combler 100 000 places de plus si les programmes étaient disponibles partout au pays. Il nous incombe de relever les défis liés à l'offre et à la demande concernant les enseignants de français langue seconde (FLS) au Canada et d'améliorer l'accès à des programmes de FLS de qualité pour tous les élèves canadiens. »

- Nancy McKeraghan, présidente de Canadian Parents for French

« Les jeunes, véritables agents de changement au fil des décennies, ont toujours joué un rôle primordial pour le maintien et la promotion de la dualité linguistique. Leurs expériences peuvent être une source d'inspiration pour tous ceux qui, de nos jours, participent à la promotion des deux langues officielles du Canada. Plus que jamais, nous avons besoin de la voix des jeunes pour forger l'avenir de la dualité linguistique au Canada. »

- Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles du Canada

