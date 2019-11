La Sun Life annonce une entente de souscription de rentes avec rachat des engagements d'une valeur de 293 millions de dollars avec Matériaux innovants Rayonier





Illustration d'une tendance grandissante au Canada pour des solutions de réduction du risque

TORONTO, le 21 nov. 2019 /CNW/ - La Sun Life a annoncé aujourd'hui la signature d'une entente de souscription de rentes avec rachat des engagements d'une valeur de 293 millions de dollars avec Matériaux innovants Rayonier (« RYAM ») en vue de transférer une partie des obligations de RYAM liées à son régime de retraite à prestations déterminées (PD) canadien.

« Nous avons aimé travailler avec RYAM et leur consultant Mercer pour les aider à rajuster la taille de leurs régimes de retraite et à atteindre leurs objectifs d'entreprise, tout en protégeant les droits de leurs employés retraités, indique Mathieu Tessier, directeur général, relations avec la clientèle, Sun Life. Une transaction de cette taille est complexe. Toutes les parties doivent être organisées. Elles doivent collaborer vite et bien. RYAM et Mercer étaient bien préparés et leur approche planifiée a facilité la mise en oeuvre de cette entente. »

Dans le cadre de cette transaction, la Sun Life assumera la responsabilité des prestations de retraite pour près de 1 500 employés retraités et bénéficiaires, au Québec et en Ontario. La gestion des prestations de retraite de ces participants par la Sun Life commencera au début de 2020. Les prestations des participants demeureront inchangées.

« Nous sommes fiers de cette transaction qui nous permet à la fois d'assurer la sécurité financière de nombreux anciens employés de Tembec, de consolider le bilan et de renforcer la capacité de RYAM de soutenir les retraités actuels et futurs », précise James Posze, vice-président principal, ressources humaines, Matériaux innovants Rayonier.

Cette transaction illustre une tendance grandissante au Canada. Les organisations sont en effet à la recherche de solutions qui leur permettent de mieux gérer les risques associés à leurs régimes PD pour pouvoir se concentrer davantage sur leurs activités principales et protéger les prestations de leurs participants. La Sun Life propose une gamme complète de solutions novatrices et rentables pour aider les promoteurs de régimes PD à chaque étape de leur parcours de réduction du risque. S'appuyant sur ses excellentes notes de crédit, sa solidité sur le plan du capital et ses pratiques rigoureuses de gestion des risques, la Sun Life est le principal fournisseur de rentes collectives au Canada depuis 2008.

Une rente avec rachat des engagements est un contrat de rente collective visant à transférer l'ensemble des risques pour un groupe de participants, du bilan du promoteur du régime au bilan de l'assureur, en échange d'une prime. L'assureur devient alors responsable du versement des prestations aux participants du régime, sans en changer la fréquence ni le montant.

À propos des Solutions prestations déterminées

L'équipe des Solutions prestations déterminées de la Sun Life est composée de spécialistes chevronnés des placements et des régimes de retraite dont le mandat consiste à aider les sociétés canadiennes à gérer les risques associés à leurs régimes de retraite PD. L'équipe travaille en étroite collaboration avec les promoteurs de régimes, les consultants et d'autres spécialistes de l'industrie pour offrir des solutions novatrices et personnalisées : rente avec rachat des engagements, rente sans rachat des engagements, assurance longévité et investissements guidés par le passif. Pour plus de renseignements, visitez le site sunlife.ca/SolutionsPD.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés du présent communiqué constituent des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. La notice annuelle de la Financière Sun Life inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 fait état des facteurs de risques qui pourraient avoir une incidence sur la Sun Life sous la rubrique « Facteurs de risques » ainsi que dans d'autres documents réglementaires déposés auprès des organismes canadiens et américains de réglementation des valeurs mobilières ou fournis à ces derniers accessibles sur www.sedar.com et www.sec.gov.

Le contrat de rentes avec rachat des engagements est établi par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2019, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 063 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos de Matériaux innovants Rayonier

Matériaux innovants Rayonier est le premier fournisseur mondial de produits à base de cellulose, dont des produits de cellulose de spécialités de grande pureté, un polymère naturel que l'on retrouve communément dans les téléphones cellulaires, les écrans d'ordinateur, les filtres et les produits pharmaceutiques. Matériaux innovants Rayonier fabrique aussi des produits pour l'industrie du bois d'oeuvre, du papier et de l'emballage. Matériaux innovants Rayonier possède des usines aux États-Unis, en France et au Canada, et emploie près de 4 200 personnes. En 2018, ses revenus se chiffraient à 2,1 milliards de dollars US. Pour plus de renseignements, visitez le site www.rayonieram.com.

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Renseignements pour les médias :

Mylène Bélanger

Conseillère principale, Relations publiques

Téléphone . 514-904-9739

mylene.belanger@sunlife.com

