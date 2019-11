Susan Uthayakumar nommée l'une des femmes les plus influentes du Canada en 2019 par le Réseau des femmes exécutives : lauréate du prix Top 100





La présidente nationale de Schneider Electric Canada rejoint la communauté prestigieuse des femmes les plus influentes du Canada

MISSISSAUGA, ON, le 21 nov. 2019 /CNW/ - Nous avons le plaisir d'annoncer que Susan Uthayakumar, présidente nationale de Schneider Electric, a été nommée l'une des femmes les plus influentes du Canada en 2019 par le Réseau des femmes exécutives (RFE), qui lui a attribué le prix Top 100, présenté par KPMG.

La liste des lauréates du prix Top 100 a été publiée aujourd'hui et rend hommage à des femmes exceptionnelles qui, partout au Canada, ont soutenu la diversité de la main-d'oeuvre et inspiré la prochaine génération de chefs de file.

« C'est un honneur d'être reconnue parmi cette liste de femmes fabuleuses comme une lauréate du prix Top 100 cette année, affirme Susan Uthayakumar, présidente nationale de Schneider Electric. Être considérée comme l'une des femmes les plus influentes du Canada renforce ma détermination envers moi-même, mes collègues et mes pairs de continuer à agir comme chef de file avec résolution et passion afin d'inspirer le changement pour le mieux-être de la société. »

Schneider Electric attache beaucoup d'importance, et ce depuis longtemps, à la diversité et à l'inclusion, ce qui est appuyé par des prix et des reconnaissances à l'échelle mondiale et dans les marchés variés où elle est présente. L'engagement de l'entreprise envers la diversité et l'inclusion fait en sorte que ses employés, peu importe leur identité ou leur emplacement, se sentent particulièrement valorisés et à même de faire de leur mieux, ce qui mène à un engagement, un rendement et une innovation accrus.

Le prix Top 100 couvre les secteurs privé, public et à but non lucratif, et les candidates sont choisies tout d'abord par le conseil pour la diversité du RFE. Le processus de sélection final pour les lauréates du Top 100 de 2019 a été réalisé par les championnes de la diversité 2018-2019 du RFE.

« Nous rendons hommage aux 110 femmes canadiennes qui se démarquent dans des domaines qui vont des arts et spectacles aux sports et aux sciences, dit Sherri Stevens, présidente-directrice générale du RFE. Les lauréates du Top 100 et les 10 femmes intronisées au Temple de la renommée sont des exemples d'influence, non pas en raison de leur statut ou de leurs capacités, mais plutôt parce qu'elles inspirent, défendent, et habilitent les autres - c'est pourquoi il est important de reconnaître et de célébrer leurs grandes réalisations. »

Parmi les anciennes lauréates, mentionnons quelques-unes des plus illustres pionnières du Canada : Margaret Atwood, auteure à succès, Dre Roberta Bondar, astronaute, Arlene Dickinson, présidente-directrice générale de Venture Communications, Christine Magee, présidente de Sleep Country Canada, Michaëlle Jean, ancienne gouverneure générale du Canada, Heather Reisman, fondatrice et présidente-directrice générale d'Indigo Books & Music, et Kathleen Taylor, présidente du conseil de la Banque Royale du Canada.

Pour célébrer les lauréates de cette année, le RFE organise une soirée des lauréates le 21 novembre au Palais des congrès du Toronto métropolitain. Plus de 1?400 professionnels chevronnés y participeront.

Pour la liste complète des lauréates, veuillez visiter https://wxnetwork.com/wxn/top100winners/.

À propos de Schneider Electric

Chez Schneider, nous considérons que l'accès à l'énergie et au numérique est un droit humain fondamental. Nous encourageons tout le monde à faire plus avec moins, afin de veiller à ce que « Life Is On » soit partout, pour tous et à chaque instant.

Nous offrons des solutions numériques de gestion énergétique et d'automatisation pour assurer l'efficacité et la durabilité. Nous combinons des technologies énergétiques de pointe, l'automatisation en temps réel, des logiciels et des services afin de créer des solutions intégrées pour les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes engagés à exploiter les possibilités infinies que présente la collectivité mondiale, ouverte et innovante qui est passionnée par notre mission importante, ainsi que nos valeurs inclusives et responsables.

http://www.se.com/ca

#SchneiderElectric #LifeIsOn

À propos du Réseau des femmes exécutives (RFE)

Le Réseau des femmes exécutives (RFE), une association de membres, existe pour l'avancement, le perfectionnement et la reconnaissance des femmes professionnelles du Canada. Le RFE offre cet avancement par l'entremise de formations, d'événements, de mentorat, de réseautage et de programmes de prix et de reconnaissance pour ses membres et ses partenaires. Pour le RFE, l'équité, l'inclusion et l'avancement des femmes professionnelles renforcent l'industrie et améliorent la société. La passion du RFE est entièrement axée sur l'autonomisation des femmes et la création de changements sociaux positifs. Le RFE est actuellement présent au Canada et en Irlande.

