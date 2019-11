Une membre de l'équipe de direction d'Intact Corporation financière figure au palmarès 2019 des 100 femmes les plus influentes au Canada du Réseau des femmes exécutives





Monika Federau, première vice-présidente et chef de la stratégie, est reconnue pour faire tomber les barrières à l'avancement des femmes en affaires.

TORONTO, le 21 nov. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la première vice-présidente et chef de la stratégie d'Intact Corporation financière (TSX : IFC), Monika Federau, a été nommée au palmarès 2019 des 100 femmes les plus influentes au Canada par le Réseau des femmes exécutives (WXN). À titre de récipiendaire du prix parrainé par la Banque HSBC dans la catégorie Dirigeantes d'entreprises, Mme Federau est connue pour soutenir l'avancement des femmes à des postes de direction et faire tomber les barrières pour les générations futures.

« Monika incarne les valeurs de notre entreprise », a affirmé Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière. Elle est vraiment digne de cette reconnaissance et je sais qu'elle continuera de servir de modèle et de mentor pour les employés. »

Dirigeante respectée, Mme Federau veille à la bonne marche de l'équipe de direction d'Intact, qui réunit les 30 dirigeants les plus haut placés de l'entreprise. Elle fait également partie des femmes qui occupent 54 % des postes de direction chez Intact. Mme Federau élabore le plan stratégique de l'entreprise avec l'équipe de direction. Grâce à son approche centrée sur le numérique et l'innovation, Intact a su s'adapter à un monde en constante évolution et s'assurer d'un avenir prometteur en offrant une expérience hors du commun aux clients.

« Cette reconnaissance est particulièrement importante pour moi. Elle m'encourage à être un meilleur modèle pour les femmes et à continuer de faire avancer les choses. Intact considère qu'un milieu diversifié et inclusif rend l'entreprise plus forte et elle offre à tout le monde des occasions illimitées d'exprimer leur plein potentiel et de réussir », a indiqué Mme Federau.

Les prix du Réseau des femmes exécutives reconnaissent les réalisations exceptionnelles des femmes, ils permettent d'entretenir un réseau de soutien et ils augmentent la visibilité d'excellentes dirigeantes. Les récipiendaires viennent d'un large éventail d'industries et de domaines d'activité des secteurs public et privé, ainsi que d'organismes sans but lucratif.

Parmi les gagnantes des années précédentes, mentionnons des pionnières : la célèbre auteure canadienne Margaret Atwood, l'astronaute Roberta Bondar, la fondatrice et chef de la direction d'Indigo Heather Reisman et l'ancienne gouverneure générale du Canada Michaëlle Jean. Plus d'information sur les prix se trouve sur le site www.wxnetwork.com.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec plus de 10 milliards de dollars de primes annuelles. La société compte environ 14?000 employés à temps plein et à temps partiel qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public, à partir de bureaux au Canada et aux États-Unis. Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, une filiale en propriété exclusive, fournit des produits d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences de gestion générale.

À propos de Monika Federau

À titre de première vice-présidente et de chef de la stratégie d'Intact Corporation financière, le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers au Canada, Mme Federau est responsable de l'élaboration de la stratégie d'entreprise et de l'exécution du plan stratégique annuel. Les communications, les relations avec les médias et les gouvernements, la responsabilité sociale d'entreprise et les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance relèvent également d'elle. Mme Federau siège au conseil d'administration d'UNICEF Canada et du Bureau de la publicité interactive du Canada, et elle copréside le conseil d'administration de la Toronto Finance International Alliance.

