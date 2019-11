CenturyLink lance CDN Edge Compute





La plateforme globale de diffusion de contenu edge accélère l'innovation en matière d'applications web et l'agilité informatique

PARIS, 21 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Alors que les applications web deviennent de plus en plus importantes pour créer des expériences utilisateur digitales solides, CenturyLink, Inc. (NYSE : CTL) lance une nouvelle plateforme Content Delivery Network (CDN) permettant aux entreprises de créer des expériences personnalisées, extrêmement réactives et sécurisées en matière d'applications web. CenturyLink CDN Edge Compute fournit aux développeurs une architecture modulaire ouverte et flexible, permettant de concevoir, configurer et déployer des charges de travail d'applications Web personnalisées, en périphérie de réseau.

Pour en savoir plus sur CenturyLink CDN Edge Compute: https://www.centurylink.com/business/networking/cdn-edge-compute.html

« Les entreprises de tous secteurs d'activité cherchent à créer et à déployer rapidement un contenu web riche, ce qui requiert une infrastructure IT agile favorisant une innovation rapide. », indique Bill Wohnoutka, vice-president, global internet and content delivery services chez CenturyLink. « Grâce à CDN Edge Compute, elles peuvent s'appuyer sur une structure globale de diffusion edge permettant de fournir aux utilisateurs rapidement et facilement, de nouveaux contenus et capacités web, capables d'évoluer et de supporter une vaste audience et des évènements générant un trafic important. »

L'offre CDN Edge Compute de CenturyLink offre aux développeurs la possibilité de choisir le logiciel le mieux adapté à leurs besoins en matière d'innovation, ce qui crée un environnement edge entièrement personnalisé. Les pare-feux d'applications web (WAF), les modules de gestion des bots et des performances des applications ont besoin de quelques millisecondes pour atteindre l'utilisateur final, éliminant ainsi les contraintes de bande passante entre les serveurs de destination et d'origine. CDN Edge Compute fournit des outils qui stimulent l'innovation en permettant aux développeurs de mettre en oeuvre les modifications dans l'environnement de production rapidement, tout en minimisant les risques.

La plateforme CDN Edge Compute de CenturyLink est basée sur la technologie de Section. « Fournir aux ingénieurs un accès et un contrôle sur la charge de travail à la périphérie améliore le service internet, grâce à une latence réduite et un meilleur accès aux données, en maintenant une sécurité élevée », précise Stewart McGrath, PDG de Section. « Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec CenturyLink pour libérer l'importante puissance de calcul disponible au sein des réseaux à très grande échelle. »

CDN Edge Compute de CenturyLink offre les avantages suivants :

Une performance applicative améliorée : Une accélération de contenu dynamique et statique, hautement configurable, y compris le streaming en HTML, la salle d'attente virtuelle et l'optimisation de l'image.

Une accélération de contenu dynamique et statique, hautement configurable, y compris le streaming en HTML, la salle d'attente virtuelle et l'optimisation de l'image. Une sécurité flexible : Un choix parmi des solutions de sécurité open source leaders de leur secteur, tant pour les pare-feux d'applications web, la gestion des bots ou encore l'atténuation des attaques DDoS.

Un choix parmi des solutions de sécurité open source leaders de leur secteur, tant pour les pare-feux d'applications web, la gestion des bots ou encore l'atténuation des attaques DDoS. Un environnement natif Dev/Ops : La configuration, les tests et le déploiement de CDN sont compatibles avec une utilisation dans un workflow natif Dev/Ops , ce qui simplifie le processus de lancement et les cycles de déploiement.

La configuration, les tests et le déploiement de CDN sont compatibles avec une utilisation dans un workflow natif Dev/Ops , ce qui simplifie le processus de lancement et les cycles de déploiement. Des charges de travail personnalisées : L'exécution d'applications client directement sur la plateforme en périphérie est prise en charge.

L'exécution d'applications client directement sur la plateforme en périphérie est prise en charge. Des analyses en temps quasi-réel : Un pipeline de données robustes pour des mesures et des rapports de performance clés dans une interface consultable pour le diagnostic d'anomalie et le réglage des modules edge.

Un pipeline de données robustes pour des mesures et des rapports de performance clés dans une interface consultable pour le diagnostic d'anomalie et le réglage des modules edge. Un réseau mondial croissant : Plus de 60 points de présence dans plus de 40 emplacements, capables de virtualiser le positionnement des emplacements d'informatique en périphérie dans les réseaux IP publics comme privés.

À propos de CenturyLink

CenturyLink (NYSE : CTL) est un leader technologique offrant des solutions de réseau hybride, de connectivité cloud et de sécurité à des clients situés à l'échelle mondiale. Grâce à son vaste réseau mondial de fibre optique, CenturyLink fournit des services fiables et sécurisés pour répondre à la demande digitale croissante des entreprises et des consommateurs. CenturyLink aspire à être un point de contact fiable avec les réseaux et s'attache à fournir des technologies qui améliorent l'expérience client. Pour en savoir plus, consulter https://news.centurylink.com/ .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1033031/CenturyLink_CDN_Edge_Compute.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/628320/CENTURYLINK_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 21 novembre 2019 à 08:24 et diffusé par :