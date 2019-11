Midland recommence le forage sur Laflamme sur de nouvelles cibles dans le secteur du nouvel indice Longshot





MONTRÉAL, 21 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD) a le plaisir d'annoncer l'identification de plusieurs nouvelles cibles de forage prioritaires suite à un levé géophysique de polarisation provoquée de type Gradient (« PP-Gradient ») complété dans le secteur du nouvel indice Longshot découvert en 2019. Ce nouveau secteur favorable est situé à environ 15 kilomètres au nord-ouest du gisement Osborne-Bell de Minière Osisko (« Osisko »). Mise en garde de Midland: les minéralisations du gîte Osborne-Bell peuvent ne pas être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur la propriété Laflamme.



Durant l'été de 2019, Midland a complété un levé PP-Gradient totalisant 54 kilomètres dans le secteur du nouvel indice aurifère Longshot à l'hiver de 2019. L'objectif était d'identifier de nouvelles anomalies combinant des hausses de chargeabilité avec des hausses de résistivité et des bas magnétiques. Ce type de cibles recherchées correspond à l'indice Longshot qui est caractérisé par des zones minéralisées à pyrite associées avec des veines de quartz et des intrusions felsiques altérées en carbonates de fer dans des zones démagnétisées de la diorite. Ce type de combinaison géophysique a été identifié dans plusieurs secteurs de la diorite et fera l'objet de la prochaine phase de forage.

Au cours de la campagne de forage de l'hiver 2019, un nouvel indice aurifère nommé Longshot avait été découvert dans une diorite altérée et avait retourné 0,25 g/t Au sur 10,0 mètres, incluant 2,19 g/t Au sur 0,70 mètre de 117,0 à 127,0 mètres dans le sondage LAF-19-45. Le sondage LAF-19-46 avait intersecté 0,37 g/t Au sur 3,8 mètres de 35,0 à 38,80 mètres à environ 500 mètres au sud du trou LAF-19-45. La corrélation entre ces zones minéralisées (Py et veines de quartz) dans les trous 45 et 46 avec les anomalies PP historiques est excellente. Note : Les épaisseurs vraies ne peuvent être déterminées avec l'information disponible à ce jour, les intervalles sont donc rapportés en longueur-carotte.

La diorite de Longshot est très bien située régionalement le long de plusieurs indices aurifères historiques sur Laflamme et est interprétée comme étant un excellent piège physique et chimique pour contenir des minéralisations aurifères.

Ce nouveau secteur favorable s'aligne avec une série d'autres indices aurifères découverts par Midland de 2011 à 2013, tels que les indices Picadilly (9,7 g/t Au sur 1,0m) ; Trafalgar (0,4 g/t Au sur 5,7 m) ; Notting Hill (0,34 g/t Au sur 25,56 mètres) et également avec l'indice Comtois NW d'Osisko découvert par Maudore en 2012 et qui avait rapporté 71,2 g/t Au sur 1,2 mètre. Note : Les épaisseurs vraies ne peuvent être déterminées avec l'information disponible à ce jour, les intervalles sont donc rapportés en longueur-carotte. De plus, le secteur ciblé lors de cette prochaine campagne de forage est situé à environ 15 kilomètres au nord-ouest du gisement Osborne-Bell où Osisko a annoncé de nouvelles intersections en forage titrant jusqu'à 37,0 g/t Au sur 5,4 mètres (voir le communiqué de presse d'Osisko daté du 28 septembre 2018).

Midland prépare présentement un programme de cinq (5) sondages, totalisant plus de 1 200 mètres, afin de tester les meilleures anomalies PP-Gradient identifiées à l'intérieur et près du contact de l'intrusion dioritique Longshot avec les volcanites mafiques. Ce programme de forage est planifié pour débuter au cours du mois de janvier 2020.

Le projet Laflamme est situé à environ 25 kilomètres au nord-ouest de la ville de Lebel-sur-Quévillon en Abitibi, Québec et est maintenant constitué d'un total de 453 claims, couvrant une superficie d'environ 243 kilomètres carrés. Ce projet est une coentreprise entre Midland (76,3 %) et Mines Abcourt inc. (23,7 %) (« Abcourt »).



À propos de Midland



Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or, d'éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Billiton Canada Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Minière Osisko inc., SOQUEM inc., le Fonds d'exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

