AgraFlora Organics termine la construction du laboratoire de recherche et développement de qualité pharmaceutique à son usine de fabrication de produits comestibles de 51?500 pi² certifié GMP située à Winnipeg

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 21 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- AgraFlora Organics International Inc. («?AgraFlora?» ou la «?Société?») (CSE : AGRA) (Frankfurt: PU31) (OTCPK : AGFAF) une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance est heureuse d'annoncer qu'elle a terminé la construction de son laboratoire de recherche et développement de qualité pharmaceutique (le «?laboratoire?») dans son usine de fabrication de produits comestibles de 51?500 pieds carrés et certifié GMP située à Winnipeg, au Manitoba (l'«?usine de Winnipeg?»).



Ce laboratoire clé en main de 750 m² propose une gamme complète d'équipements sur mesure pour tester et formuler des produits contenant des cannabinoïdes dont notamment :

un chromatographe en phase liquide à haute performance («?HPLC?»)?;

des instruments de tests microbiologiques?;

des technologies d'essai, de fabrication et de préparation pour la formulation de confiseries personnalisées?;

le dépôt de plus de 1000 pièces par heure de chocolats de qualité supérieure et de produits comestibles de type gummy?;

un déposant exclusif à triple coup capable de produire du centre infusé au chocolat ou au liquide infusé, ainsi qu'un système complet de cuisson à confiserie sous vide.

L'usine de Winnipeg est également dotée de la capacité de formuler et de produire en masse certaines purées de fruits ou de légumes infusées aux cannabinoïdes, qui sont conformes à la réglementation plus stricte en matière de cannabis 2.0 soit celle instaurée par la province de Québec. Cette capacité unique de développement de produits permettra de conquérir une part de marché importante de l'industrie des produits comestibles, des produits topiques et des concentrés dans la deuxième province la plus peuplée du Canada. Comme annoncé le 8 novembre 2019, AgaFlora a l'intention de produire initialement quatre produits à base de pectine et/ou de gélatine infusés de CBD ou de THC de type gummies et portant des attributs mésoaméricains.

AgraFlora annonce également que la société est en train de finaliser des accords de formulation de produits, de fabrication en sous-traitance et de recherche et développement avec divers producteurs sous licence canadiens («?LP?»). La société prévoit que son laboratoire de R et D deviendra une plaque tournante de l'innovation et établira la norme de référence de l'industrie en matière de production industrielle de produits à base de cannabis à valeur ajoutée. Le laboratoire de recherche et développement d'AgraFlora sera pleinement opérationnel dès réception de la licence de recherche et développement délivrée par Santé Canada.

L'usine de Winnipeg d'AgraFlora est dotée de plus de 30?000 pieds carrés d'espace de production dédié aux produits comestibles. Une fois en activité, l'usine de produits comestibles sera exploitée par une liste de chocolatiers et pâtissiers de troisième génération et sera dotée d'équipements de fabrication ultramodernes, capables de produire un assortiment de produits contenant une infusion de cannabinoïde et de terpène à usage médical, fonctionnel et récréatif.

L'usine de produits comestibles d'AgraFlora à Winnipeg est dotée d'un flux de production entièrement automatisé permettant de réduire les coûts de main-d'oeuvre et d'optimiser le débit de production, comme suit :

Automatisation de la cuisson : La ligne de confiserie de l'usine de produits comestibles est alimentée par un système de cuisson et de mélange personnalisé. Les recettes sont programmées dans le système d'exploitation de la ligne de confiserie et mises en file d'attente pour les cycles de production. Une fois le cycle de production lancé, le pompage, le chauffage, le mélange et la cuisson des formulations sont exécutés selon un processus automatisé continu ne nécessitant aucune intervention humaine.





: La ligne de confiserie de l'usine de produits comestibles est alimentée par un système de cuisson et de mélange personnalisé. Les recettes sont programmées dans le système d'exploitation de la ligne de confiserie et mises en file d'attente pour les cycles de production. Une fois le cycle de production lancé, le pompage, le chauffage, le mélange et la cuisson des formulations sont exécutés selon un processus automatisé continu ne nécessitant aucune intervention humaine. Automatisation des dépôts : Un nabab de confiserie sans amidon corrige la confiserie cuite infusée de cannabis et le dépose dans des moules en silicone, la précision des dépôts en résultant est supérieure à 99,5 %. Les arômes, les couleurs et l'huile de cannabis peuvent être substitués pendant les cycles de production, sans temps d'arrêt requis pour effectuer les changements. La confiserie est ensuite automatiquement refroidie, démoulée, poncée sure ou huilée puis emballée individuellement. À partir du moment où les ingrédients arrivent à l'usine jusqu'au moment où les produits apparaissent comme des produits finis infusés au cannabis, aucun processus manuel ou intervention humaine n'est requis.





Un nabab de confiserie sans amidon corrige la confiserie cuite infusée de cannabis et le dépose dans des moules en silicone, la précision des dépôts en résultant est supérieure à 99,5 %. Les arômes, les couleurs et l'huile de cannabis peuvent être substitués pendant les cycles de production, sans temps d'arrêt requis pour effectuer les changements. La confiserie est ensuite automatiquement refroidie, démoulée, poncée sure ou huilée puis emballée individuellement. À partir du moment où les ingrédients arrivent à l'usine jusqu'au moment où les produits apparaissent comme des produits finis infusés au cannabis, aucun processus manuel ou intervention humaine n'est requis. Automatisation de l'emballage : L'usine de produits comestibles est équipée d'une infrastructure industrielle de conditionnement à grande vitesse pouvant emballer, ensacher et embouteiller les produits de cannabis à une vitesse supérieure à 15?000 emballages par heure. Les timbres d'accise sont appliqués de manière robotisée sur les colis et ils sont emballés dans des caisses finies en utilisant des systèmes automatisés de prélèvement et de dépose.

Brandon Boddy, PDG d'AgraFlora, a déclaré : «?L'achèvement de notre laboratoire de recherche et développement pharmaceutique nous permet de garantir des flux de trésorerie constants grâce à la formulation de produits et à des contrats de fabrication en sous-traitance avec nos pairs. Nous avons eu la prévoyance d'investir dans des installations, des immobilisations corporelles et des équipements de pointe avant l'arrivée du cannabis 2.0 et dont la valeur intrinsèque continue à être mise en évidence par la demande croissante du marché. Forts de cette installation ultramoderne, nous espérons devenir le chef de file incontestable au sein des marchés très lucratifs des produits comestibles infusés aux cannabinoïdes et des aliments fonctionnels.?»

À propos d'AgraFlora Organics International Inc.

AgraFlora Organics International Inc. est une société internationale de cannabis diversifiée et axée sur la croissance. Elle possède une installation de culture intérieure à London, en Ontario, et est un partenaire dans la coentreprise Propagation Service Canada qui détient un vaste complexe de serres de 2?200?000 pieds carrés à Delta, en Colombie-Britannique. La société est également en train de réaménager une usine de fabrication de produits comestibles de 51?500 pieds carrés, conforme aux bonnes pratiques de fabrication «?BPF?» située à Winnipeg, au Manitoba. AgraFlora a réussi à créer de la valeur pour ses actionnaires et cherche activement d'autres occasions à saisir au sein de l'industrie du cannabis. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.agraflora.com .

