Suspension de la négociation par l'OCRCVM - FXC

Aujourd'hui, la première vice-présidente et chef de la stratégie d'Intact Corporation financière , Monika Federau, a été nommée au palmarès 2019 des 100 femmes les plus influentes au Canada par le Réseau des femmes exécutives (WXN). À titre de...

Le nombre d'emplois au Canada a baissé de 22 600 emplois de septembre à octobre, selon le Rapport national sur l'emploi d'ADP® Canada pour le mois d'octobre. Largement diffusé au grand public chaque mois, et ce, gratuitement, le Rapport national sur...