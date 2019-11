Danièle Henkel nommée dans le Top 100 2019 des femmes les plus influentes du Canada du Women's Executive Network (WXN)





Danièle Henkel se joint à la communauté des femmes leaders les plus influentes du Canada

PIERREFONDS, QC, le 21 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Nous sommes heureux d'annoncer que Danièle Henkel, Fondatrice des entreprises Daniele Henkel Inc. et présidente de DanieleHenkel.tv a été nommée dans le Top 100 2019 des femmes les plus influentes du Canada du Women's Executive Network (WXN), présenté par KPMG.

La liste des récipiendaires du Top 100 a été publiée aujourd'hui, rendant hommage aux femmes exceptionnelles du Canada qui défendent la diversité sur le marché du travail et inspirent la prochaine génération de leaders.

« Nous célébrons 110 des femmes les plus performantes au Canada dans des domaines allant des arts et du divertissement aux sports et aux sciences », a déclaré Sherri Stevens, directrice générale de WXN.

« Les 110 lauréates incarnent le pouvoir, non pas par leur statut ou leurs compétences, mais à travers leur façon d'inspirer, de soutenir et de responsabiliser les autres. C'est pourquoi il est très important de reconnaître et de célébrer leurs remarquables réalisations », a conclu Mme Stevens.

Les prix du Top 100 couvrent les secteurs privé, public et sans but lucratif, les premières candidates étant sélectionnées par le conseil de la diversité de WXN. Le processus final de validation des lauréates du Top 100 2019 a été complété par les « champions de la diversité » 2018-2019 de WXN.

Les lauréates précédentes comptent parmi les pionnières les plus emblématiques du Canada : Margaret Atwood, auteure à succès, la Dre Roberta Bondar, astronaute, Arlene Dickinson, directrice générale, Venture Communications, Christine Magee, présidente, Sleep Country Canada, Heather Reisman, fondatrice et PDG, Indigo Livres et musique, et Kathleen Taylor, présidente du conseil, Banque Royale du Canada.

Pour souligner le Top 100 de cette année, WXN organise un gala de remise de prix le 21 novembre au Palais des congrès du Grand Toronto. Plus de 1400 professionnels chevronnés seront présents.

Pour la liste complète des gagnantes, veuillez visiter

https://wxnetwork.com/wxn/top100winners/.

Pour en apprendre davantage sur WXN : Lee Deline à ldeline@phasenyne.com ou 226-972-8458.

À propos du Women's Executive Network (WXN)

Le Women's Executive Network (WXN), une organisation composée de membres, vise à promouvoir l'avancement, le développement et la reconnaissance des femmes professionnelles au Canada. WXN assure cet avancement par le biais de programmes de formation, d'événements, de mentorat, de réseautage, de prix et de reconnaissance pour ses membres et ses partenaires. Pour WXN, l'équité, l'inclusion et le progrès des femmes professionnelles renforcent l'industrie et rendent la société meilleure. Leur passion est totalement vouée à l'autonomisation des femmes et à la création d'un changement social positif. WXN est actuellement présente au Canada et en Irlande.

